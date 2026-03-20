Conmebol faz mudança de regulamento na Libertadores e Sul-Americana
Confronto direto passa a ser o primeiro e principal critério de desempate
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A Conmebol anunciou uma alteração no regulamento da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, que entrará em vigor já a partir das edições de 2026 das competições. A principal mudança afeta diretamente a forma como as equipes serão classificadas na fase de grupos em caso de empate na pontuação.
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A partir de agora, o confronto direto passa a ser o primeiro e principal critério de desempate, substituindo o saldo de gols geral, que ocupava essa posição anteriormente. Essa alteração aproxima o modelo sul-americano do sistema já amplamente utilizado em competições europeias.
A Conmebol estabeleceu três princípios internos para o desempate por confronto direto, que devem ser aplicados exclusivamente aos duelos disputados entre as equipes que terminaram empatadas em pontos. A hierarquia deste primeiro critério é a seguinte:
- Maior número de pontos obtidos nos confrontos diretos.
- Maior saldo de gols nos dois jogos entre as equipes.
- Maior número de gols marcados nos dois jogos entre as equipes.
A nova ordem de desempate completa
Caso as equipes permaneçam empatadas mesmo após a aplicação de todas as etapas do confronto direto, o regulamento prevê a análise do desempenho geral dos clubes na fase de grupos. A ordem completa e atualizada dos critérios de desempate é:
- Confronto direto (pontos, saldo de gols e gols marcados nos duelos entre si).
- Maior saldo de gols (considerando todos os seis jogos da fase de grupos).
- Maior número de gols marcados (considerando todos os seis jogos da fase de grupos).
- Menor número de cartões vermelhos.
- Menor número de cartões amarelos.
- Sorteio.
O regulamento também especifica que, uma vez aplicado um critério para o desempate de duas equipes, não se retornará aos critérios anteriores em caso de empates envolvendo outras equipes do mesmo grupo.
Os grupos da Copa Libertadores de 2026:
Grupo A:
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín
Grupo B:
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima
Grupo C:
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia
Grupo D:
Boca Juniors
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona (EQU)
Grupo E:
Peñarol
Corinthians
Independiente Santa Fé
Platense
Grupo F:
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior Barranquilla
Sporting Cristal
Grupo G:
LDU
Lanús
Always Ready
Mirassol
Grupo H:
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central
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Grupos da Sul-Americana 2026
Grupo A
América de Cali
Tigre
Macará
Alianza Atlético
Grupo B
Atlético-MG
Cienciano
Academia Puerto Cabello
Juventud de Las Piedras
Grupo C
São Paulo
Millonarios
Boston River
O'Higgins
Grupo D
Santos
San Lorenzo
Deportivo Cuenca
Recoleta
Grupo E
Racing
Caracas
Independiente Petrolero
Botafogo
Grupo F
Grêmio
Palestino
Montevideo City Torque
Deportivo Riestra
Grupo G
Olimpia
Vasco
Audax Italiano
Barracas Central
Grupo H
River Plate
Red Bull Bragantino
Blooming
Carabobo
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