menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLibertadores

Conmebol faz mudança de regulamento na Libertadores e Sul-Americana

Confronto direto passa a ser o primeiro e principal critério de desempate

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/03/2026
18:35
Taças da Sul-Americana e Libertadores são expostas em sorteio da Conmebol (Foto: Daniel Duarte / AFP)
imagem cameraTaças da Sul-Americana e Libertadores são expostas em sorteio da Conmebol (Foto: Daniel Duarte / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Conmebol anunciou uma alteração no regulamento da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, que entrará em vigor já a partir das edições de 2026 das competições. A principal mudança afeta diretamente a forma como as equipes serão classificadas na fase de grupos em caso de empate na pontuação.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A partir de agora, o confronto direto passa a ser o primeiro e principal critério de desempate, substituindo o saldo de gols geral, que ocupava essa posição anteriormente. Essa alteração aproxima o modelo sul-americano do sistema já amplamente utilizado em competições europeias.

continua após a publicidade

A Conmebol estabeleceu três princípios internos para o desempate por confronto direto, que devem ser aplicados exclusivamente aos duelos disputados entre as equipes que terminaram empatadas em pontos. A hierarquia deste primeiro critério é a seguinte:

    1.
  1. Maior número de pontos obtidos nos confrontos diretos.
    2. 2.
  2. Maior saldo de gols nos dois jogos entre as equipes.
    3. 3.
  3. Maior número de gols marcados nos dois jogos entre as equipes.

A nova ordem de desempate completa

Caso as equipes permaneçam empatadas mesmo após a aplicação de todas as etapas do confronto direto, o regulamento prevê a análise do desempenho geral dos clubes na fase de grupos. A ordem completa e atualizada dos critérios de desempate é:

continua após a publicidade
    1.
  1. Confronto direto (pontos, saldo de gols e gols marcados nos duelos entre si).
    2. 2.
  2. Maior saldo de gols (considerando todos os seis jogos da fase de grupos).
    3. 3.
  3. Maior número de gols marcados (considerando todos os seis jogos da fase de grupos).
    4. 4.
  4. Menor número de cartões vermelhos.
    5. 5.
  5. Menor número de cartões amarelos.
    6. 6.
  6. Sorteio.

O regulamento também especifica que, uma vez aplicado um critério para o desempate de duas equipes, não se retornará aos critérios anteriores em caso de empates envolvendo outras equipes do mesmo grupo.

Os grupos da Copa Libertadores de 2026:

Grupo A:
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín

Grupo B:
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima

Grupo C:
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia

Grupo D:
Boca Juniors
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona (EQU)

Grupo E:
Peñarol
Corinthians
Independiente Santa Fé
Platense

Grupo F:
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior Barranquilla
Sporting Cristal

Grupo G:
LDU
Lanús
Always Ready
Mirassol

Grupo H:
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central

+ Aposte nos jogos da Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Taça Libertadores final
Taça Libertadores (Foto: Luis Acosta/AFP)

Grupos da Sul-Americana 2026

Grupo A
América de Cali
Tigre
Macará
Alianza Atlético

Grupo B
Atlético-MG
Cienciano
Academia Puerto Cabello
Juventud de Las Piedras

Grupo C
São Paulo
Millonarios
Boston River
O'Higgins

Grupo D
Santos
San Lorenzo
Deportivo Cuenca
Recoleta

Grupo E
Racing
Caracas
Independiente Petrolero
Botafogo

Grupo F
Grêmio
Palestino
Montevideo City Torque
Deportivo Riestra

Grupo G
Olimpia
Vasco
Audax Italiano
Barracas Central

Grupo H
River Plate
Red Bull Bragantino
Blooming
Carabobo

Copa Sul-Americana
Copa Sul-Americana terá aumento na premiação para a edição 2025. (Foto: Reprodução/X/@SudamericanaBR)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte nos jogos da Sul-Americana!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias