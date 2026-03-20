Conmebol faz mudança de regulamento na Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol anunciou uma alteração no regulamento da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, que entrará em vigor já a partir das edições de 2026 das competições. A principal mudança afeta diretamente a forma como as equipes serão classificadas na fase de grupos em caso de empate na pontuação.

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A partir de agora, o confronto direto passa a ser o primeiro e principal critério de desempate, substituindo o saldo de gols geral, que ocupava essa posição anteriormente. Essa alteração aproxima o modelo sul-americano do sistema já amplamente utilizado em competições europeias.

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A Conmebol estabeleceu três princípios internos para o desempate por confronto direto, que devem ser aplicados exclusivamente aos duelos disputados entre as equipes que terminaram empatadas em pontos. A hierarquia deste primeiro critério é a seguinte:

1 . Maior número de pontos obtidos nos confrontos diretos. 2 . Maior saldo de gols nos dois jogos entre as equipes. 3 . Maior número de gols marcados nos dois jogos entre as equipes.

A nova ordem de desempate completa

Caso as equipes permaneçam empatadas mesmo após a aplicação de todas as etapas do confronto direto, o regulamento prevê a análise do desempenho geral dos clubes na fase de grupos. A ordem completa e atualizada dos critérios de desempate é:

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1 . Confronto direto (pontos, saldo de gols e gols marcados nos duelos entre si). 2 . Maior saldo de gols (considerando todos os seis jogos da fase de grupos). 3 . Maior número de gols marcados (considerando todos os seis jogos da fase de grupos). 4 . Menor número de cartões vermelhos. 5 . Menor número de cartões amarelos. 6 . Sorteio.

O regulamento também especifica que, uma vez aplicado um critério para o desempate de duas equipes, não se retornará aos critérios anteriores em caso de empates envolvendo outras equipes do mesmo grupo.

Os grupos da Copa Libertadores de 2026:

Grupo A:

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

Grupo B:

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Grupo C:

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

Grupo D:

Boca Juniors

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona (EQU)

Grupo E:

Peñarol

Corinthians

Independiente Santa Fé

Platense

Grupo F:

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior Barranquilla

Sporting Cristal

Grupo G:

LDU

Lanús

Always Ready

Mirassol

Grupo H:

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central

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Taça Libertadores (Foto: Luis Acosta/AFP)

Grupos da Sul-Americana 2026

Grupo A

América de Cali

Tigre

Macará

Alianza Atlético

Grupo B

Atlético-MG

Cienciano

Academia Puerto Cabello

Juventud de Las Piedras

Grupo C

São Paulo

Millonarios

Boston River

O'Higgins

Grupo D

Santos

San Lorenzo

Deportivo Cuenca

Recoleta

Grupo E

Racing

Caracas

Independiente Petrolero

Botafogo

Grupo F

Grêmio

Palestino

Montevideo City Torque

Deportivo Riestra

Grupo G

Olimpia

Vasco

Audax Italiano

Barracas Central

Grupo H

River Plate

Red Bull Bragantino

Blooming

Carabobo

Copa Sul-Americana terá aumento na premiação para a edição 2025. (Foto: Reprodução/X/@SudamericanaBR)

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