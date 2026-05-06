Descontente com as decisões recentes da Libra, especialmente o novo acordo de repasse de direitos de TV com o Flamengo, anunciado nas últimas horas, o Palmeiras decidiu romper com o bloco.

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As principais motivações da saída são o descontentamento com a nova verba destinada ao rival carioca, que receberá 30% do montante previsto em contrato com a Globo (válido até 2029), e o alinhamento com a atual gestão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), liderada pelo presidente Samir Xaud, segundo apuração do Lance!. O clube não tem intenção, neste momento, em migrar para a Futebol Forte União (FFU).

Vale lembrar que a diretoria do Palmeiras não tem como pleitear aumento na verba de TV, uma vez que possui contrato vigente até o fim de 2029. A estratégia, portanto, passa por uma articulação nos bastidores a médio prazo, com o objetivo de promover mudanças no cenário atual do futebol brasileiro, ampliando a autonomia dos clubes e revendo critérios de repasse.

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O movimento, segundo fontes ouvidas pela reportagem, ainda é embrionário e busca maior participação, além da incorporação de novas ideias e parceiros.

De acordo com a previsão orçamentária divulgada pelo Palmeiras para a temporada de 2026, o clube estima arrecadar R$ 185 milhões em cotas de TV, valor que pode variar conforme condições previstas no contrato.

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- É inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV. Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas – quando não predatórias – inviabilizaram a coesão necessária para a criação de um modelo compartilhado de gestão e governança. Desse modo, a LIBRA acabou por se distanciar de seus propósitos originais, consolidando-se, na prática, como um grupo heterogêneo dedicado a tratar exclusivamente de interesses individuais - afirmou o Palmeiras, em nota oficial onde anunciou saída da Libra.

A presidente Leila Pereira foi uma das principais apoiadoras de Samir Xaud na disputa pela presidência da CBF, por se identificar com as propostas do dirigente roraimense. Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, chegou a demonstrar interesse pelo cargo, mas teve a candidatura inviabilizada por falta de apoio das federações.

No processo, a mandatária alviverde ressaltou alguns motes da campanha de Xaud, como a criação de uma liga unificada, a diminuição dos torneios estaduais e consequentemente do calendário, alvo de críticas públicas do técnico Abel Ferreira, além da implementação do fair play financeiro.

Em abril deste ano, a CBF promoveu uma reunião com clubes das Séries A e B no Rio de Janeiro para debater a criação de uma liga do futebol brasileiro. O movimento tem apoio do Palmeiras nos bastidores, clube que mantém grande alinhamento interno com a entidade.

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Flamengo, demais clubes da Libra e novo repasse dos direitos de TV

O Flamengo anunciou naterça-feira que chegou a um acordo com os demais clubes da Libra (Bahia, Grêmio, Bragantino, Remo, Santos, São Paulo, Vitória e Atlético-MG, que está de saída) para encerrar divergências em relação ao repasse dos direitos econômicos de audiência vigentes até o fim de 2029.

Ao todo, como citado anteriormente, o clube carioca irá embolsar 30% do montante fixo do contrato com a Globo. Internamente, a diretoria rubro-negra tratava a nova divisão como "questão de tempo" e, ainda segundo fontes, manteve as portas abertas para buscar um entendimento geral entre os envolvidos.

O desejo de uma nova composição era uma das prioridades de BAP, atual presidente do Flamengo, desde que assumiu o cargo no início de 2025.

- Foi encontrado um ponto de equilíbrio entre o que a nova diretoria do Flamengo requisitava desde que assumiu o comando do clube, em janeiro de 2025, e o que alguns clubes da Libra entendiam ser o modelo de sua preferência. O esforço de todos para alcançar a solução foi fundamental - disse o clube em trecho de nota oficial.