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O'Higgins x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 19h (de Brasília), pela Copa Sul-Americana, no Chile.

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Lance!
São Paulo (SP)
Dia 06/05/2026
11:30
Foto: Arte/Lance!
imagem cameraFoto: Arte/Lance!
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O'Higgins e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (7), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo será às 19h (de Brasília), no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile. A transmissão será feita pela ESPN e Disney+.m+ Clique para assistir no Disney+

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Ficha do jogo

Escudo O'Higgins
OHI
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
SUL-AMERICANA
4ª RODADA
Data e Hora
quinta-feira (7), às 19h (de Brasília)
Local
Estádio El Teniente, em Rancagua (CHI)
Árbitro
Yael Falcon Perez (ARG)
Assistentes
Facundo Rodriguez (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)
Var
German Delfino (ARG)
Onde assistir

O São Paulo lidera o grupo na Sul-Americana, com sete pontos conquistados em três partidas, e terá pela frente o vice-líder da chave, que soma seis pontos. Visando esse conforto na tabela e os desgastes do time, que perdeu três jogadores por lesão na última rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é que Roger Machado vá a campo com um time mais alternativo.

✅ FICHA TÉCNICA

O'HIGGINS X SÃO PAULO
COPA SUL-AMERICANA – 4ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio El Teniente, em Rancagua (CHI).
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG)
🚩 Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)
🖥️ VAR: German Delfino (ARG)

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Prováveis escalações

O'Higgins
Carabalí; Faúndez, Garrido, Díaz e Pavez; Leiva, Ogaz e Sarrafiore; Rabello, González e Castillo.

São Paulo
Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri.

 Aposte em menos de 2.5 gols em O'Higgins x São Paulo @1.73

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

(Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)
(Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

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