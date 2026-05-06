O'Higgins e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (7), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo será às 19h (de Brasília), no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile. A transmissão será feita pela ESPN e Disney+.m+ Clique para assistir no Disney+

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Ficha do jogo OHI SAO SUL-AMERICANA 4ª RODADA Data e Hora quinta-feira (7), às 19h (de Brasília) Local Estádio El Teniente, em Rancagua (CHI) Árbitro Yael Falcon Perez (ARG) Assistentes Facundo Rodriguez (ARG) e Pablo Acevedo (ARG) Var German Delfino (ARG) Onde assistir

O São Paulo lidera o grupo na Sul-Americana, com sete pontos conquistados em três partidas, e terá pela frente o vice-líder da chave, que soma seis pontos. Visando esse conforto na tabela e os desgastes do time, que perdeu três jogadores por lesão na última rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é que Roger Machado vá a campo com um time mais alternativo.

✅ FICHA TÉCNICA

O'HIGGINS X SÃO PAULO

COPA SUL-AMERICANA – 4ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio El Teniente, em Rancagua (CHI).

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG)

🚩 Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)

🖥️ VAR: German Delfino (ARG)

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Prováveis escalações

O'Higgins

Carabalí; Faúndez, Garrido, Díaz e Pavez; Leiva, Ogaz e Sarrafiore; Rabello, González e Castillo.

São Paulo

Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri.

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