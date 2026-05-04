Adversário do Flamengo na Libertadores vive crise esportiva e polêmica com torcida

O Independiente Medellín, próximo adversário do Flamengo na Libertadores, atravessa um momento delicado dentro e fora de campo. A equipe colombiana viveu uma noite de forte tensão após ser eliminada do Campeonato Colombiano, em derrota para o Águilas Doradas.

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Após o revés, o principal acionista do clube, Raúl Giraldo, invadiu o gramado e protagonizou uma discussão acalorada com torcedores. ▶️Assista:

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O episódio gerou ainda mais revolta nas arquibancadas, resultando em protestos e confusão no estádio, evidenciando a crise que atinge o clube também nos bastidores. Veja;

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Tradução: Torcedores do Independiente Medellín atacaram os dirigentes do clube após a eliminação dos playoffs da Liga BetPlay.

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A atitude do dirigente foi duramente criticada pela torcida, que já demonstrava insatisfação com o desempenho da equipe na temporada. O ambiente conturbado aumenta a pressão sobre o time às vésperas de um confronto importante pela competição Libertadores.

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O Flamengo encara o Independiente Medellín na quinta-feira (07/05), às 21h30, no Estádio Atanasio Girardot. A equipe rubro-negra chega para o duelo após empatar em 2 a 2 com o Vasco da Gama, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e busca aproveitar o momento instável do adversário para somar pontos fora de casa.

Flamengo x Independiente Medellín

Flamengo e Independiente Medellín já se enfrentaram nesta edição de Libertadores, pela segunda rodada do Grupo A. Na ocasião, a equipe de Leonardo Jardim goleou por 4 a 1 no Maracanã. Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Giorgian de Arrascaeta e Pedro fizeram os gols rubro-negros, enquanto Yony González descontou para os colombianos.

Flamengo goleou o Independiente Medellín no Maracanã (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Folhapress)

Situação no Grupo A

O Flamengo lidera o Grupo A com 7 pontos. Estudiantes e Independiente Medellín ocupam a segunda e terceira colocação, com 5 e 4 pontos, respectivamente. Isolado na lanterna, o Cusco ainda não somou nenhum ponto na competição.

Com pouca vantagem para os adversários do grupo, o Flamengo precisa tentar segurar o Independiente Medellín, na Colômbia. Uma vitória dos colombianos, combinada a uma vitória do Estudiantes sobre o Cusco, pressiona o Flamengo na competição.