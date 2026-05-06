Freiburg x Braga: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Europa League

Freiburg precisa reverter a derrota do jogo de ida para alcançar a final de Europa League

Lance!
São Paulo (SP)
Dia 06/05/2026
10:55
Atualizado há 2 minutos
Freiburg e Braga se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal da Europa League (Foto: Arte / Lance!)
Freiburg e Braga se enfrentam no jogo de volta da semifinal da Europa League, nesta quinta-feira (7), às 16h (horário de Brasília), no Europa-Park-Stadion, na Alemanha. O confronto que decidirá um dos finalistas terá transmissão na CazéTV (YouTube) e Prime Vídeo (streaming). Clique aqui para assistir na Prime Vídeo+.

Ficha do jogo

Escudo Freiburg
SCF
Braga escudo
BRA
Europa League
Semifinal
Data e Hora
Quinta-feira (7), às 16h (horário de Brasília)
Local
Europa-Park-Stadion (GER)
Árbitro
Davide Massa (ITA)
Assistentes
Filippo Meli (ITA) e Stefano Alassio (ITA)
Var
Daniele Chiffi (ITA) e Luca Pairetto (ITA)
Onde assistir

O Freiburg entra em campo precisando reverter a derrota por 2 a 1 no jogo de ida para alcançar a primeira final de Europa League da história do clube. Jogando em casa, a equipe de Julian Schuster necessita vencer por dois gols de diferença ou por um para levar a decisão à prorrogação.

A equipe alemã chega ao jogo de volta vivendo um momento irregular no cenário nacional, mas sustentada por um desempenho impressionante em casa nas competições europeias. São dez vitórias consecutivas no Europa-Park Stadion, com 28 gols marcados e apenas quatro sofridos. Nesta edição da Europa League, o aproveitamento como mandante é marcante: seis jogos, seis vitórias, 14 gols a favor e apenas dois contra.

Por outro lado, o Braga chega ao confronto com a vantagem da vitória na partida de ida. Jogando com o resultado favorável, a equipe portuguesa pode se classificar para a final somente com o empate. O comandante espanhol Carlos Vicens, deverá contar com uma importante ausência. Ricardo Horta, capitão da equipe, deixou o primeiro jogo lesionado ainda na etapa inicial e segue como dúvida para a partida de volta. Além disso, o ex-Corinthians, Gabriel Moscardo, cumpre suspensão e fica fora do duelo decisivo.

Retrospecto do confronto

Ao todo, as equipes se enfrentaram uma única vez . O primeiro confronto ocorreu no jogo de ida desta semifinal, em 30 de abril de 2026, em Braga, com vitória portuguesa por 2 a 1, partida que também marcou o jogo de número 100 do Braga na fase principal da Europa League, mais do que qualquer outro clube na história do torneio.

Pela Europa League, o Braga venceu o Freiburg por 2 a 1 (Foto: Miguel RIOPA / AFP)
Tudo sobre Freiburg x Braga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA 

Freiburg 🆚 Braga

Semifinal da Europa League

📆 Data e horário: Quinta-feira (7), às 16h (horário de Brasília).

📍 Local: Europa-Park-Stadion (GER).

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Prime Vídeo (streaming).

🕴️ Árbitro: Davide Massa (ITA)

🚩 Assistentes: Filippo Meli (ITA) e Stefano Alassio (ITA)

🧑‍⚖️ 4º árbitro: Erik Lambrec (BE)

📺 VAR: Daniele Chiffi (ITA) e Luca Pairetto (ITA)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪ Freiburg (Técnico: Julian Schuster)

Noah Atubolu; Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart e Jordy Makengo; Maximilian Eggestein e Johan Manzambi; Jan-Niklas Beste, Yuito Suzuki e Vincenzo Grifo; Igor Matanovic.

⚪🔴 Braga (Técnico: Carlos Vicens)

Lukas Hornicek; Gustaf Lagerbielke, Vitor Carvalho e Paulo Oliveira; Victor Gomez, Demir Ege Tiknaz, Joao Moutinho, Jean-Baptiste Gorby e Rodrigo Zalazar; Pau Victor e Mario Dorgeles.

