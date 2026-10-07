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Horário e onde assistir aos jogos da 29ª rodada do Brasileirão hoje

Calendário do futebol nacional retorna após paralisação para a Data Fifa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 16:26
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Paralisado por 16 dias, o Brasileirão finalmente retorna nesta quarta-feira (7), com os compromissos da 29ª rodada. Confira os jogos, data e horários e onde assistir:

📆29ª rodada do Brasileirão

QUARTA-FEIRA - 07/10

  1. Remo x Grêmio (19h30) - Premiere ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!
  2. Bragantino x Mirassol (19h30) -  Premiere ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!
  3. Internacional x Corinthians (19h30) -  Premiere, Cazé TV e TV Record. ➡️Clique aqui para assistir
  4. Vitória x Chapecoense (20h) - Premiere ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!
  5. Botafogo x Vasco (20h30) - transmissão exclusiva da Amazon Prime!📺 Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!

QUINTA-FEIRA - 08/10

Confira as prováveis escalções e leia mais:

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