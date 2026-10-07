Horário e onde assistir aos jogos da 29ª rodada do Brasileirão hoje
Calendário do futebol nacional retorna após paralisação para a Data Fifa
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 16:26
Paralisado por 16 dias, o Brasileirão finalmente retorna nesta quarta-feira (7), com os compromissos da 29ª rodada. Confira os jogos, data e horários e onde assistir:
📆29ª rodada do Brasileirão
QUARTA-FEIRA - 07/10
- Cruzeiro x São Paulo (21h30) - Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!
- Remo x Grêmio (19h30) - Premiere ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!
- Bragantino x Mirassol (19h30) - Premiere ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!
- Internacional x Corinthians (19h30) - Premiere, Cazé TV e TV Record. ➡️Clique aqui para assistir
- Vitória x Chapecoense (20h) - Premiere ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!
- Botafogo x Vasco (20h30) - transmissão exclusiva da Amazon Prime!📺 Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!
QUINTA-FEIRA - 08/10
- Santos x Flamengo (19h30) - Premiere. ➡️Clique aqui para assistir.
- Athletico-PR x Atlético-MG (20h) - Transmissão exclusiva do Premiere ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!
- Fluminense x Coritiba (21h30) - Premiere ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!
- Palmeiras x Bahia (21h30) - Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Getv (YouTube).
Confira as prováveis escalções e leia mais:
➡️ Santos x Flamengo: onde assistir, horário e escalações
➡️ Palmeiras x Bahia: onde assistir, horário e escalações
➡️ Botafogo x Vasco: onde assistir, horário e escalações
➡️ Internacional x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações
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