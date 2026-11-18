Arsenal x Lyon: onde assistir, horário e escalações
Arsenal x Lyon: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Arsenal e Lyon se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 17h (horário de Brasília), no Mangata Developments Stadium Meadow Park, em Borehamwood, Hertfordshire, pela 5ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Arsenal empatou com o Barcelona por 1 a 1, fora de casa, pela Copa da UEFA Feminina. Já o Lyon venceu a Juventus por 6 a 0, também fora, pela mesma competição.
Na tabela da Copa da UEFA Feminina, Arsenal e Lyon disputam a 5ª rodada da Primeira Fase, buscando avançar na competição.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 19 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Mangata Developments Stadium Meadow Park, Borehamwood, Hertfordshire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 19 de Novembro de 2026, às 17h
Local: Mangata Developments Stadium Meadow Park, Borehamwood, Hertfordshire
Rodada: 5
Fase: Primeira Fase
Escalações prováveis
Arsenal
Técnico: R. Slegers
Misa; T. Hinds, S. Catley, L. Williamson e E. Fox; K. Little, G. Stanway e F. Maanum; L. Baum, C. Foord e A. Russo.
Lyon
Técnico: Jonatan Giráldez
M. Grohs; S. Bacha, W. Renard, W. Sangaré e M. Dumornay; D. Egurrola, L. Yohannes e J. Brand; Tabitha Chawinga, M. Katoto e V. Becho.
Mais LANCE!
Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), a partir das 20h30 (de Brasília), no Mineirão
Flamengo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Rubro-Negro busca vitória no Maracanã para se aproximar do título brasileiro antes de confronto direto com o Palmeiras
Corinthians x Botafogo: onde assistir, horário e escalações
Equipe se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Coritiba x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Juventus x OH Leuven: onde assistir, horário e escalações
Juventus x OH Leuven: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Chelsea x Paris Saint-Germain: onde assistir, horário e escalações
Chelsea x Paris Saint-Germain: pela 5ª rodada da Copa da UEFA Feminina.
Häcken x Manchester City: onde assistir, horário e escalações
Häcken x Manchester City: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Alemanha x Holanda: onde assistir, horário e escalações
Alemanha x Holanda: pela 6ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (16/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Suíça x Escócia: onde assistir, horário e escalações
Suíça x Escócia: pela 6ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Grécia x Sérvia: onde assistir, horário e escalações
Grécia x Sérvia: pela 6ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Ronaldinho volta aos gramados: veja onde assistir e horário
Brasileiro será titular do Ravenna no confronto com o Forlì FC, válido pela 14ª rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Italiano
Perugia x Torres: onde assistir, horário e escalações
Perugia x Torres: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Sorrento x Monopoli: onde assistir, horário e escalações
Sorrento x Monopoli: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Internacional x Flamengo: onde assistir à final da Copa do Brasil Feminina
Equipes se enfrentam pelo jogo da volta da Copa do Brasil Feminina
Mirassol x Atlético Mineiro: onde assistir, horário e escalações
Mirassol x Atlético Mineiro: pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Portugal x Dinamarca: onde assistir, horário e escalações
Portugal x Dinamarca: pela 5ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Noruega x Gales: onde assistir, horário e escalações
Noruega x Gales: pela 5ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Chapecoense x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam e partida atrasada do Brasileirão
Campinas x Cruzeiro na Superliga: horário e onde assistir
Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (13) em partida adiantada da 11ª rodada