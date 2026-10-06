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Internacional x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
06/10/2026 11:00
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Brasileirão Série A 2026 - Internacional x Corinthians
Onde assistir ao vivo a partida entre Internacional e Corinthians pelo Brasileirão Série A 2026 (Foto: Arte / Lance!)

Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre, pela 29ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O confronto, válido pela 29ª rodada, terá transmissão do Premiere, Cazé TV e TV Record. ➡️Clique aqui para assistir

➡️O Lance! acompanha a partida em tempo real

O Internacional vem de derrota por 1 a 0 para o São Paulo, fora de casa, pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado por Jonathan Calleri, em cobrança de pênalti.

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Ficha do jogo

Escudo do Internacional
INT
Corinthians escudo - NOVO
COR
Data e Hora
Local
Árbitro
Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes
Guilherme Dias Camilo (MG) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
Var
Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir

A equipe ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento. A equipe soma 33 pontos em 28 partidas, com seis vitórias, 10 empates e 12 derrotas. O time gaúcho marcou 30 gols e sofreu 36, com saldo negativo de seis.

O Corinthians, por sua vez, vem de duas derrotas consecutivas: por 3 a 1 para o Fluminense, em casa, pelo Brasileirão, e por 1 a 0 para o Estudiantes de La Plata, pela Copa Libertadores, também como mandante.

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Na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians soma 38 pontos em 28 partidas, com oito vitórias, oito empates e 12 derrotas. O Timão marcou 29 gols e sofreu 32, com saldo negativo de três, e está cinco pontos acima do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Bidon e Vitinho no confronto
Corinthians e Internacional se enfrentam na próxima quarta-feira (7), às 19h30 (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Onde assistir Internacional x Corinthians

  1. 🏆 Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 7 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
  5. 📺 Onde assistir: Premiere, Cazé TV e Record
  6. ⚽Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Internacional: Anthoni; Mercado, Maripán, Matheus Bahia e Bernabéi; Bruno Gomes, Paulinho Paula e Bruno Henrique; Alan Patrick, Vitinho e Carbonero. (Técnico: Eduardo Baptista)

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Corinthians: Hugo Souza; Matheus Bidu, Gustavo Henrique, (Gabriel Paulista) Iago Machado e Matheuzinho; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Kaio César e Memphis Depay. (Técnico: Fernando Diniz)

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