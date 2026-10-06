Internacional x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações
Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão
Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre, pela 29ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O confronto, válido pela 29ª rodada, terá transmissão do Premiere, Cazé TV e TV Record. ➡️Clique aqui para assistir
➡️O Lance! acompanha a partida em tempo real
O Internacional vem de derrota por 1 a 0 para o São Paulo, fora de casa, pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado por Jonathan Calleri, em cobrança de pênalti.
Ficha do jogo
A equipe ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento. A equipe soma 33 pontos em 28 partidas, com seis vitórias, 10 empates e 12 derrotas. O time gaúcho marcou 30 gols e sofreu 36, com saldo negativo de seis.
O Corinthians, por sua vez, vem de duas derrotas consecutivas: por 3 a 1 para o Fluminense, em casa, pelo Brasileirão, e por 1 a 0 para o Estudiantes de La Plata, pela Copa Libertadores, também como mandante.
Na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians soma 38 pontos em 28 partidas, com oito vitórias, oito empates e 12 derrotas. O Timão marcou 29 gols e sofreu 32, com saldo negativo de três, e está cinco pontos acima do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.
Onde assistir Internacional x Corinthians
- 🏆 Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 7 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
- 📺 Onde assistir: Premiere, Cazé TV e Record
- ⚽Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Internacional: Anthoni; Mercado, Maripán, Matheus Bahia e Bernabéi; Bruno Gomes, Paulinho Paula e Bruno Henrique; Alan Patrick, Vitinho e Carbonero. (Técnico: Eduardo Baptista)
Corinthians: Hugo Souza; Matheus Bidu, Gustavo Henrique, (Gabriel Paulista) Iago Machado e Matheuzinho; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Kaio César e Memphis Depay. (Técnico: Fernando Diniz)
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