Benfica x Roma: onde assistir, horário e escalações
Benfica x Roma: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Benfica e Roma se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 17h (horário de Brasília), no Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz), em Lisboa, pela 5ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Benfica venceu o Austria Wien por 3 a 1, pela Copa da UEFA Feminina, em 12 de novembro. Já a Roma venceu o Servette Chênois por 2 a 1, também pela Copa da UEFA Feminina, em 10 de novembro.
Na tabela da Champions League Feminina, Benfica e Roma disputam a Primeira Fase, ambos buscando avançar na competição.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 19 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz), Lisboa
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 19 de novembro de 2026, às 17h
Local: Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz), Lisboa
Rodada: 5
Fase: Primeira Fase
Escalações prováveis
Benfica
Técnico: Ivan Baptista
L. Pauels; M. Lund, O. Demehin, Diana Gomes e Inês Meninas; Lúcia Alves, Andreia Norton e Pauleta; C. Møller, F. Dorsin e Nycole Raysla.
Roma
Técnico: G. Piovani
R. Baldi; E. Oliviero, E. Ottey, S. Oladipo e F. Thøgersen; A. Rieke, M. Doms e M. Giugliano; G. Greggi, K. van Dooren e A. Pilgrim.
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