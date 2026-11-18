Grêmio e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em situações distintas na tabela, as equipes entram em campo com objetivos importantes: o Tricolor gaúcho tenta deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Esquadrão busca encaminhar uma vaga na Libertadores de 2027. A partida terá transmissão do Premiere.

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Ficha do jogo GRE BAH Campeonato Brasileirão Série A 2026 Data e Hora 18/11/2026, 21:30 Local Arena do Grêmio - Porto Alegre, Rio Grande do Sul Árbitro Onde assistir Não definido

O Grêmio soma 37 pontos e ocupa a 18ª colocação. Para sair do Z-4 nesta rodada, a equipe comandada por Renato Gaúcho precisa vencer e torcer por tropeços de pelo menos dois entre Corinthians, Internacional e Vitória, concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento.

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O Bahia, por outro lado, está em sexto lugar, com 53 pontos, dentro da zona de classificação para a fase preliminar da Libertadores. Uma vitória em Porto Alegre pode deixar a equipe mais perto de confirmar a participação no torneio continental em 2027.

Como chegam as equipes

O Grêmio vem de empate com o Atlético-MG pela semifinal da Copa do Brasil e volta as atenções para o Brasileirão. Renato Gaúcho tem apenas um desfalque confirmado: o volante Villasanti, suspenso. Danilo Barbosa é o favorito para ocupar a vaga no meio-campo. A tendência é que o treinador mantenha a base da equipe que enfrentou o Galo.

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O Bahia chega à rodada buscando consolidar sua posição no G-6. Apesar da derrota para o Cruzeiro na última partida, Rogério Ceni elogiou a atuação da equipe e pode repetir a formação utilizada no confronto. O Tricolor baiano tenta somar pontos fora de casa para se aproximar da classificação à Libertadores.

Ficha técnica

GRÊMIO X BAHIA — 35ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro 📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de novembro, às 21h30 (de Brasília)

quarta-feira, 18 de novembro, às 21h30 (de Brasília) 📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) 📺 Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Grêmio: Weverton; Gustavo Martins, Balbuena e Wallace; João Pedro, Noriega, Danilo Barbosa e Marlon; Amuzu, Pavón e Carlos Vinícius.

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Cristian Olivera e Alejo Véliz.

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Grêmio e Bahia se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

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