Palmeiras x Bahia: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), no Nubank Parque, a partir das 21h30 (de Brasília)
Palmeiras e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (8), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes terá transmissão da Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Getv (YouTube). O Lance! acompanha em tempo real. Clique aqui para assistir ao jogo no Premiere.
Ficha do jogo
As equipes voltam aos gramados após a pausa para os amistosos internacionais da Data Fifa. Antes da interrupção, o Alviverde empatou sem gols com o Grêmio, fora de casa, enquanto o Bahia perdeu por 2 a 1 para o Athletico, em Curitiba.
O técnico Abel Ferreira cumprirá diante do Bahia a última das três partidas de suspensão e estará liberado para comandar o Palmeiras novamente no Brasileirão diante do Corinthians, no próximo fim de semana. Com isso, o Alviverde será dirigido pelo auxiliar João Martins.
📺 Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!
Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Bahia
- Competição: Campeonato Brasileiro - 29ª rodada
- 📅 Data: 8 de outubro
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo
- 📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Getv (YouTube)
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Arbitragem
- Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
- Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Escalações prováveis
PALMEIRAS (Técnico: João Martins)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque.
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro); Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Onde Assistir
Botafogo x Vasco: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 horas
Vôlei
Tijuca x Sesc Flamengo: horário e onde assistir ao Carioca de vôleiHá 6 horas
Onde Assistir
Internacional x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalaçõesHá 10 horas
Onde Assistir
Argentina x Benim: onde assistir à despedida de Messi na SeleçãoHá 13 horas
Onde Assistir
Inglaterra x Tchéquia: onde assistir e horário do jogo da Liga das NaçõesHá 15 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (06/10/2026)Há 15 horas
Mais LANCE!