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Palmeiras x Bahia: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), no Nubank Parque, a partir das 21h30 (de Brasília)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 20:27
Atualizado há 22 minutos
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Brasileirão Série A 2026 - Palmeiras x Bahia
Onde assistir ao vivo a partida entre Palmeiras e Bahia pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Palmeiras e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (8), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes terá transmissão da Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Getv (YouTube). O Lance! acompanha em tempo real. Clique aqui para assistir ao jogo no Premiere.

Ficha do jogo

Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
bahia-escudo
BAH
BRASILEIRÃO
29ª Rodada
Data e Hora
quinta-feira, 8 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
Local
Nubank Parque, em São Paulo (SP)
Árbitro
Bráulio da Silva Machado (SC)
Assistentes
Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
Var
Heber Roberto Lopes (SC)
Onde assistir

As equipes voltam aos gramados após a pausa para os amistosos internacionais da Data Fifa. Antes da interrupção, o Alviverde empatou sem gols com o Grêmio, fora de casa, enquanto o Bahia perdeu por 2 a 1 para o Athletico, em Curitiba.

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O técnico Abel Ferreira cumprirá diante do Bahia a última das três partidas de suspensão e estará liberado para comandar o Palmeiras novamente no Brasileirão diante do Corinthians, no próximo fim de semana. Com isso, o Alviverde será dirigido pelo auxiliar João Martins.

📺 Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Bahia

  • Competição: Campeonato Brasileiro - 29ª rodada
  • 📅 Data: 8 de outubro
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo
  • 📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Getv (YouTube)
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Arbitragem

  • Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
  • Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
  • VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Escalações prováveis

PALMEIRAS (Técnico: João Martins)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque.

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BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro); Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.

Bahia x Palmeiras
Partida entre Bahia e Palmeiras no Brasileirão (Foto: Marcio Roberto/Agência F8/Folhapress)

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