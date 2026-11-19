Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (19/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo.
A quinta-feira (19) conta com uma programação diversificada para os fãs de futebol, com duelos decisivos pela Champions League Feminina, pela 35ª rodada do Brasileirão Série A e pelas oitavas de final da MLS.
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No cenário europeu, o futebol feminino movimenta a tarde com grandes clubes em campo, como Bayern de Munique, Arsenal, Lyon e Barcelona. À noite, as atenções se voltam para a reta final do Campeonato Brasileiro, com confrontos importantes na briga pela parte de cima da tabela e contra o rebaixamento, como Vasco x Internacional e o clássico nacional entre São Paulo e Fluminense. Fechando o dia, os playoffs da liga norte-americana entram em ação.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo:
Champions League Feminina
- 14h45 – Austria Vienna (F) x Bayern de Munique – ESPN 4 e Disney+
- 14h45 – Paris FC x Koge – Disney+
- 17h – Arsenal (F) x Lyon (F) – ESPN e Disney+
- 17h – Benfica (F) x Roma (F) – ESPN 4 e Disney+
- 17h – Barcelona (F) x Servette (F) – Disney+
Campeonato Brasileiro
- 19h30 – Vasco x Internacional – Sportv e Premiere
- 19h30 – Vitória x RB Bragantino – Premiere
- 21h30 – São Paulo x Fluminense – Globo, ge tv e Premiere
MLS (oitavas de final)
- 21h30 – Orlando City x Cincinnati – Apple TV
- 0h – Seattle Sounders x Real Salt Lake – Apple TV
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