Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (18/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (18) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pela Copa da UEFA Feminina e pelo Brasileirão Série A. Os destaques ficam para Flamengo x Athletico PR, Cruzeiro x Palmeiras e Corinthians x Botafogo.
O Campeonato Brasileiro chega à sua 35ª rodada em um momento decisivo da temporada, com a reta final da competição reservando disputas importantes nas duas extremidades da tabela. Na parte de baixo, os clubes lutam contra o rebaixamento e tentam garantir a permanência na elite do futebol nacional. Já na briga pelo título, Flamengo e Palmeiras disputam ponto a ponto a liderança, em uma reta final que promete fortes emoções até a definição do campeão.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 18 de novembro de 2026):
Copa da UEFA Feminina
14h45 – Häcken x Manchester City
14h45 – Real Madrid x Internazionale
17h – Chelsea x Paris Saint-Germain
17h – Juventus x OH Leuven
Brasileirão Série A
19h30 – Coritiba x Santos (Cazé TV)
20h – Remo-PA x Chapecoense (Premiere)
20h30 – Flamengo x Athletico PR (Premiere)
20h30 – Cruzeiro x Palmeiras (Sportv e Premiere)
21h30 – Corinthians x Botafogo (Premiere)
21h30 – Grêmio x Bahia (Premiere)
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
Benfica x Roma: onde assistir, horário e escalações
Benfica x Roma: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Arsenal x Lyon: onde assistir, horário e escalações
Arsenal x Lyon: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Barcelona x Servette Chênois: onde assistir, horário e escalações
Barcelona x Servette Chênois: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Austria Wien x Bayern München: onde assistir, horário e escalações
Austria Wien x Bayern München: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Paris FC x Køge: onde assistir, horário e escalações
Paris FC x Køge: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), a partir das 20h30 (de Brasília), no Mineirão
Flamengo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Rubro-Negro busca vitória no Maracanã para se aproximar do título brasileiro antes de confronto direto com o Palmeiras
Corinthians x Botafogo: onde assistir, horário e escalações
Equipe se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Coritiba x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Juventus x OH Leuven: onde assistir, horário e escalações
Juventus x OH Leuven: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Chelsea x Paris Saint-Germain: onde assistir, horário e escalações
Chelsea x Paris Saint-Germain: pela 5ª rodada da Copa da UEFA Feminina.
Häcken x Manchester City: onde assistir, horário e escalações
Häcken x Manchester City: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Alemanha x Holanda: onde assistir, horário e escalações
Alemanha x Holanda: pela 6ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (16/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Suíça x Escócia: onde assistir, horário e escalações
Suíça x Escócia: pela 6ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Grécia x Sérvia: onde assistir, horário e escalações
Grécia x Sérvia: pela 6ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Ronaldinho volta aos gramados: veja onde assistir e horário
Brasileiro será titular do Ravenna no confronto com o Forlì FC, válido pela 14ª rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Italiano
Perugia x Torres: onde assistir, horário e escalações
Perugia x Torres: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Sorrento x Monopoli: onde assistir, horário e escalações
Sorrento x Monopoli: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.