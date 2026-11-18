A quarta-feira (18) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pela Copa da UEFA Feminina e pelo Brasileirão Série A. Os destaques ficam para Flamengo x Athletico PR, Cruzeiro x Palmeiras e Corinthians x Botafogo.

O Campeonato Brasileiro chega à sua 35ª rodada em um momento decisivo da temporada, com a reta final da competição reservando disputas importantes nas duas extremidades da tabela. Na parte de baixo, os clubes lutam contra o rebaixamento e tentam garantir a permanência na elite do futebol nacional. Já na briga pelo título, Flamengo e Palmeiras disputam ponto a ponto a liderança, em uma reta final que promete fortes emoções até a definição do campeão.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 18 de novembro de 2026):

Copa da UEFA Feminina

14h45 – Häcken x Manchester City

14h45 – Real Madrid x Internazionale

17h – Chelsea x Paris Saint-Germain

17h – Juventus x OH Leuven

Brasileirão Série A

19h30 – Coritiba x Santos (Cazé TV)

20h – Remo-PA x Chapecoense (Premiere)

20h30 – Flamengo x Athletico PR (Premiere)

20h30 – Cruzeiro x Palmeiras (Sportv e Premiere)

21h30 – Corinthians x Botafogo (Premiere)

21h30 – Grêmio x Bahia (Premiere)

Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)<br>

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