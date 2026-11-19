Vitória x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações
Vitória x Red Bull Bragantino: pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Vitória e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time baiano luta para se afastar da zona de rebaixamento, a equipe paulista busca se aproximar do G-6. A partida terá transmissão do Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
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Ficha do jogo
O Vitória ocupa a 15ª colocação, com 38 pontos, apenas um a mais que o Corinthians, primeiro time dentro do Z-4. O confronto também marcará a estreia do técnico Rafael Lacerda, ex-Chapecoense, que chega com a missão de encerrar uma sequência de cinco partidas sem vitória no Brasileirão.
O Bragantino, por sua vez, está em oitavo lugar, com 47 pontos. A equipe de Vagner Mancini ainda busca uma vaga na Libertadores de 2027, mas tem como objetivo mais próximo se aproximar da zona de classificação para a fase preliminar.
Como chegam as equipes
O Vitória terá o retorno do zagueiro Brítez, que cumpriu suspensão na derrota para o Fluminense. O lateral-esquerdo Ramon, recuperado de uma lesão na coxa, também pode ser novidade entre os relacionados. A tendência é que Rafael Lacerda faça ajustes na defesa em sua estreia no comando da equipe.
O Bragantino tem praticamente todo o elenco à disposição para o confronto. Os únicos jogadores entregues ao departamento médico são Rodriguinho e Davi Gomes. O volante Lucas Barbosa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque confirmado para a partida.
Onde assistir a Vitória x Bragantino?
O jogo entre Vitória e Red Bull Bragantino, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.
Ficha técnica
VITÓRIA X BRAGANTINO — 35ª RODADA DO BRASILEIRÃO
- 🏆 Competição: Campeonato Brasileiro
- 📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de novembro, às 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA)
- 📺 Onde assistir: Premiere
Prováveis escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick e Renê.
Bragantino: Tiago Volpi; Ryan Augusto, Gustavo Marques (Alix Vinícius), Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Eduardo Sasha; Herrera, Wallace Yan e Fernando.
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