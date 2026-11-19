Casertana x Salernitana: onde assistir, horário e escalações
Casertana x Salernitana: pela 15ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Casertana e Salernitana se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Alberto Pinto, em Caserta, pela 15ª rodada da Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Casertana foi derrotado pelo Cosenza por 2 a 1, pela Serie C1 2026/2027. Já a Salernitana venceu o Catania por 1 a 0, também pela Serie C1 2026/2027.
Na tabela de classificação, o Casertana ocupa a 15ª colocação, com 14 pontos. A Salernitana, por sua vez, está em 10º lugar, com 18 pontos.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 20 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Alberto Pinto, Caserta
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 20 de Novembro de 2026, às 16h30
Local: Stadio Comunale Alberto Pinto, Caserta
Rodada: 15
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Casertana
Técnico: R. Stellone
V. De Lucia; F. Belli, I. Kontek, A. Caporale e S. Oukhadda; G. Favale, S. Girelli e F. Di Tacchio; S. Pezzella, A. Bentivegna e D. Castelli.
Salernitana
Técnico: V. Di Bari
C. Galeotti; R. Zoia, J. Heinz, D. Celiento e M. Llano; L. Villa, K. de Boer e M. Tascone; I. Achik, K. Cardoni e E. D'Ursi.
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