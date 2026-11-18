Remo x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações
Remo-PA x Chapecoense: pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Remo e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode confirmar o rebaixamento do Leão à Série B e terá transmissão do Premiere.
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Ficha do jogo
Na penúltima colocação, com 29 pontos, o Remo precisa vencer para manter as chances de permanência na Série A. Caso empate ou perca, terá a queda confirmada, já que não conseguirá deixar a zona de rebaixamento por causa dos confrontos diretos da rodada.
A Chapecoense, por sua vez, já está rebaixada. Na lanterna, com 21 pontos, o time catarinense soma quatro derrotas nas últimas cinco partidas e entra em campo apenas para cumprir tabela.
Como chegam as equipes
O Remo chega pressionado após sofrer uma goleada por 6 a 1 para o Palmeiras. Para o confronto decisivo, o técnico Thiago Carpini não tem desfalques por suspensão ou lesão, mas deve promover mudanças na equipe titular.
Já rebaixada, a Chapecoense terá uma novidade no comando. Vinicius Bergantino fará sua estreia como treinador e utilizará as últimas rodadas do Brasileirão para avaliar o elenco e iniciar o planejamento para 2027. O atacante Bolasie deixou o clube após a confirmação da queda.
Onde assistir a Remo x Chapecoense?
A partida entre Remo e Chapecoense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.
Ficha técnica
REMO X CHAPECOENSE — 35ª RODADA DO BRASILEIRÃO
- 🏆 Competição: Campeonato Brasileiro
- 📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de novembro, às 20h (de Brasília)
- 📍 Local: Mangueirão, em Belém (PA)
- 📺 Onde assistir: Premiere
Prováveis escalações
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Zé Welisson, Picco e Patrick; Jajá, Taliari e David Braga.
Chapecoense: Gabriel Werner; Heitor, Kauan, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe, Giovanni Augusto e Max; Túlio Eduardo e Borrero.
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