Remo e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode confirmar o rebaixamento do Leão à Série B e terá transmissão do Premiere.

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Ficha do jogo REM CHA Campeonato Brasileirão Série A 2026 Data e Hora 18/11/2026, 20:00 Local Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença - Belém, Pará Árbitro Onde assistir Não definido

Na penúltima colocação, com 29 pontos, o Remo precisa vencer para manter as chances de permanência na Série A. Caso empate ou perca, terá a queda confirmada, já que não conseguirá deixar a zona de rebaixamento por causa dos confrontos diretos da rodada.

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A Chapecoense, por sua vez, já está rebaixada. Na lanterna, com 21 pontos, o time catarinense soma quatro derrotas nas últimas cinco partidas e entra em campo apenas para cumprir tabela.

Como chegam as equipes

O Remo chega pressionado após sofrer uma goleada por 6 a 1 para o Palmeiras. Para o confronto decisivo, o técnico Thiago Carpini não tem desfalques por suspensão ou lesão, mas deve promover mudanças na equipe titular.

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Já rebaixada, a Chapecoense terá uma novidade no comando. Vinicius Bergantino fará sua estreia como treinador e utilizará as últimas rodadas do Brasileirão para avaliar o elenco e iniciar o planejamento para 2027. O atacante Bolasie deixou o clube após a confirmação da queda.

Onde assistir a Remo x Chapecoense?

A partida entre Remo e Chapecoense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Ficha técnica

REMO X CHAPECOENSE — 35ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro 📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de novembro, às 20h (de Brasília)

quarta-feira, 18 de novembro, às 20h (de Brasília) 📍 Local: Mangueirão, em Belém (PA)

Mangueirão, em Belém (PA) 📺 Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Zé Welisson, Picco e Patrick; Jajá, Taliari e David Braga.

Chapecoense: Gabriel Werner; Heitor, Kauan, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe, Giovanni Augusto e Max; Túlio Eduardo e Borrero.

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Remo e Chapecoense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Arte/Lance!)

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