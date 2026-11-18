Como assistir a Flamengo x Athletico-PR no Premiere
Equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Flamengo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2026. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
Para acompanhar o confronto, os torcedores poderão acessar o Premiere pela televisão ou por meio do aplicativo e do site da plataforma no Amazon Prime Video, em dispositivos compatíveis, como celulares, tablets e computadores.
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Como chegam Flamengo e Athletico-PR?
O Flamengo entra em campo na liderança do Brasileirão, com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras. A equipe comandada por Leonardo Jardim chega à reta final da competição embalada por uma sequência de 11 partidas de invencibilidade.
O confronto com o Athletico-PR é importante para as pretensões rubro-negras na disputa pelo título. Em caso de vitória, o Flamengo poderá depender apenas de si para conquistar o campeonato no duelo direto contra o Palmeiras, marcado para sábado (21), no Nubank Parque.
Durante a pausa para a Data Fifa, Leonardo Jardim recebeu boas notícias. Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá se recuperaram de lesões e voltaram a treinar com o elenco. Arrascaeta, Varela e Gonzalo Plata também retornaram antecipadamente de seus compromissos com as seleções.
O treinador português, porém, precisa administrar a situação de oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Vitão.
Do outro lado, o Athletico-PR ocupa a quinta colocação, com 54 pontos, e busca assegurar uma vaga na próxima edição da Libertadores. A equipe de Odair Hellmann atravessa um momento de instabilidade, sem vencer há quatro rodadas. Na última partida, foi derrotada pelo Vasco por 3 a 1, na Arena da Baixada.
Para o compromisso no Maracanã, o Furacão terá três desfalques. Artilheiro do Brasileirão, com 21 gols, Kevin Viveros teve sua suspensão ampliada para três partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e não estará à disposição. Dantas também cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Arthur Dias está com a Seleção Brasileira.
Jorge Rivaldo e Kerwin Vargas aparecem como alternativas para ocupar a vaga de Viveros no ataque paranaense.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X ATHLETICO-PR
🏆 Brasileirão - 35ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de novembro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: SporTV e Prime Video
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽ Prováveis escalações
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Pedro e Samuel Lino.
🔴⚫ Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Mycael (Santos); Benavídez, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo e Mendoza; João Cruz, Kerwin Vargas e Jorge Rivaldo.
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