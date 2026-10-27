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Fluminense x Internacional: onde assistir, horário e escalações

Tricolor quer encerrar sequência negativa diante do Colorado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 19:30
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Brasileirão Série A 2026 - Fluminense x Internacional
Fluminense e Internacional se enfrentam no Maracanã (Arte: Lance!)

Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2026. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view), da Cazé TV (YouTube) e da Record (TV aberta). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

O Lance! também acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
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INT
Brasileirão
33ª rodada
Data e Hora
Quinta-feira, 28 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
Local
Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Lucas Casagrande
Assistentes
Bruno Boschilia e Francisco Chaves Bezerra Junior
Var
Heber Roberto Lopes
Onde assistir

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Depois de cair na semifinal da Libertadores diante do Palmeiras, o Tricolor concentra suas atenções na permanência dentro do G-5 para carimbar o passaporte rumo ao certame continental de 2027. O momento vivido pelo grupo de Marcão, contudo, é de alerta: o elenco acumula três reveses em sequência na competição nacional, tendo tropeçado contra Flamengo, Santos e, na última rodada, diante da lanterna Chapecoense.

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A batalha do Colorado ocorre no oposto da tabela de classificação. O Inter ocupa o 16º lugar, primeiro posto fora do Z-4, sustentando apenas um ponto de vantagem sobre o arquirrival Grêmio. Em contrapartida, os comandados de Eduardo Baptista desembarcam no Rio de Janeiro embalados pelo contundente triunfo por 3 a 0 sobre o Botafogo na rodada anterior.

Para estancar a sequência negativa, o clube das Laranjeiras celebra as voltas de Savarino, livre de suspensão, e do capitão Thiago Silva, preservado em Chapecó. O ponta Canobbio é outra alternativa cotada para reaparecer. Do lado alvirrubro, a lista de retornos por cumprimento de gancho disciplinar é ampla: o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Gabriel Mercado, o volante Villagra e o atacante Vitinho estão liberados.

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Marcão orienta jogadores durante Palmeiras x Fluminense
Marcão tenta recuperar confiança do Fluminense após eliminação na Libertadores (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Mais detalhes de Fluminense x Internacional

  • 🏆 Brasileirão - 33ª rodada
  • 📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • 👁️ Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV
  • 🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande
  • 🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Francisco Chaves Bezerra Junior
  • 📺 VAR: Heber Roberto Lopes

Prováveis escalações:

🔴🟢 Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Guilherme Arana; Hércules, Nonato e Ganso; Savarino, Wesley Natã e Hulk.

🔴⚪ Internacional (Técnico: Eduardo Baptista)
Kauan Jesus (Matheus Cunha); Aguirre, Maripán, Juninho e Matheus Bahia; Thiago Maia, Villagra e Alan Patrick; Bruno Gomes (Vitinho), Bernabei e Alerrandro.

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