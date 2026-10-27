Fluminense x Internacional: onde assistir, horário e escalações
Tricolor quer encerrar sequência negativa diante do Colorado
Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2026. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view), da Cazé TV (YouTube) e da Record (TV aberta). ➡️ Clique para assistir no Premiere.
O Lance! também acompanha a partida em tempo real.
Ficha do jogo
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense
Depois de cair na semifinal da Libertadores diante do Palmeiras, o Tricolor concentra suas atenções na permanência dentro do G-5 para carimbar o passaporte rumo ao certame continental de 2027. O momento vivido pelo grupo de Marcão, contudo, é de alerta: o elenco acumula três reveses em sequência na competição nacional, tendo tropeçado contra Flamengo, Santos e, na última rodada, diante da lanterna Chapecoense.
A batalha do Colorado ocorre no oposto da tabela de classificação. O Inter ocupa o 16º lugar, primeiro posto fora do Z-4, sustentando apenas um ponto de vantagem sobre o arquirrival Grêmio. Em contrapartida, os comandados de Eduardo Baptista desembarcam no Rio de Janeiro embalados pelo contundente triunfo por 3 a 0 sobre o Botafogo na rodada anterior.
Para estancar a sequência negativa, o clube das Laranjeiras celebra as voltas de Savarino, livre de suspensão, e do capitão Thiago Silva, preservado em Chapecó. O ponta Canobbio é outra alternativa cotada para reaparecer. Do lado alvirrubro, a lista de retornos por cumprimento de gancho disciplinar é ampla: o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Gabriel Mercado, o volante Villagra e o atacante Vitinho estão liberados.
Mais detalhes de Fluminense x Internacional
- 🏆 Brasileirão - 33ª rodada
- 📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- 👁️ Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV
- 🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande
- 🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Francisco Chaves Bezerra Junior
- 📺 VAR: Heber Roberto Lopes
Prováveis escalações:
🔴🟢⚪ Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Guilherme Arana; Hércules, Nonato e Ganso; Savarino, Wesley Natã e Hulk.
🔴⚪ Internacional (Técnico: Eduardo Baptista)
Kauan Jesus (Matheus Cunha); Aguirre, Maripán, Juninho e Matheus Bahia; Thiago Maia, Villagra e Alan Patrick; Bruno Gomes (Vitinho), Bernabei e Alerrandro.
Onde Assistir
Remo x Botafogo: onde assistir, horário e escalaçõesHá 48 minutos
Onde Assistir
Corinthians x Independiente Santa Fe: onde assistir, horário e escalaçõesHá 59 minutos
Onde Assistir
Cruzeiro x Olimpia: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Onde Assistir
Monza x Napoli: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 horas
Onde Assistir
Genoa x Juventus: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 horas
Onde Assistir
Santos x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 3 horas
Mais LANCE!