Genoa x Juventus: onde assistir, horário e escalações

O Genoa recebe a Juventus nesta quarta-feira (28), às 16h45 (de Brasília), no Stadio Luigi Ferraris, em Gênova, em confronto válido pelo Campeonato Italiano. As duas equipes chegam embaladas por vitórias na rodada anterior da competição: os donos da casa bateram o Venezia por 1 a 0, enquanto o time de Turim superou o Lecce por 2 a 0 fora de casa. A partida terá transmissão ao vivo no Disney +, ESPN e CazéTV.

O duelo coloca em campo equipes em momentos distintos na tabela de classificação da Serie A TIM. O Genoa soma sete pontos e ocupa a 16ª posição, buscando emplacar uma sequência positiva para se distanciar da zona de perigo. Já a Juventus faz campanha mais sólida, ocupando a sexta colocação, com 14 pontos, e tenta somar mais três pontos para encostar no grupo dos primeiros colocados.

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Douglas Luiz em Juventus x Lazio no Allianz Stadium (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Como chegam as equipes

As duas equipes voltam a se enfrentar após a vitória da Juventus por 2 a 0 no último encontro. No histórico geral do confronto, a equipe de Turim ostenta ampla vantagem: são 89 vitórias contra 26 do Genoa em 144 partidas — retrospecto que se reflete também na Liga Italiana (79 triunfos da Juve, 26 empates e 25 vitórias do Genoa em 130 jogos). Atuando no Luigi Ferraris, o equilíbrio aumenta, mas os visitantes mantêm a superioridade, com 32 vitórias em 71 duelos contra 22 dos donos da casa.

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O Genoa aposta no forte desempenho em seus domínios para tentar surpreender o adversário. Jogando em casa, o time vem de quatro jogos de invencibilidade, com três vitórias consecutivas e cinco partidas seguidas balançando as redes. Para a partida, o técnico Daniele De Rossi — que ainda busca vencer o rival na carreira (dois empates e uma derrota em três jogos) e também contra Luciano Spalletti (uma derrota em um duelo) — terá apenas dois desfalques por problemas musculares: Djibril Sow e Kingsley Ehizibue.

A Juventus vive fase sólida na temporada, acumulando apenas uma derrota nos últimos sete jogos no geral. Como visitante, a equipe de Turim ostenta um excelente retrospecto recente: vem de duas vitórias consecutivas longe de casa, cinco jogos seguidos marcando gols e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos nesta condição. O técnico Luciano Spalletti, que tem amplo domínio histórico contra o Genoa (12 vitórias e duas derrotas em 14 jogos), terá que superar um departamento médico lotado: Francisco Conceição (ombro), Kenan Yildiz (pé), Jeff Ekhator (isquiotibiais), Zeki Çelik (coxa), Arkadiusz Milik (muscular), Nicolás González (panturrilha) e Kamil Grabara (ligamento cruzado) estão fora.

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Onde assistir a Genoa x Juventus

Competição: Serie A TIM (Temporada regular) 📅 Data: 28 de Outubro de 2026 ⏰ Horário: 16h45 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genova Onde assistir: Disney +, ESPN e CazéTV Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo GEN JUV 9ª rodada Campeonato Italiano Data e Hora 28/10/2026, 16:45 Local Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genova Árbitro Onde assistir Não definido

Escalações prováveis

Genoa

Técnico: D. De Rossi

J. Bijlow; J. Vásquez, L. Østigård, S. Otoa e M. Mitaj; S. Wiafe, H. Traoré e M. Ellertsson; S. El Shaarawy, Junior Messias e M. Osmajić.

Juventus

Técnico: L. Spalletti

G. Vicario; P. Kalulu, J. Lucumí, Bremer e A. Cambiaso; F. Gatti, T. Koopmeiners e Douglas Luiz; W. McKennie, R. Kolo Muani e N. Woltemade.