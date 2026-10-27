Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Genoa x Juventus: onde assistir, horário e escalações

Genoa x Juventus: pela 9ª rodada da Serie A TIM 2026/2027.

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
27/10/2026 16:45
Favorite o Lance! no Google
Serie A TIM 2026/2027 - Genoa x Juventus
Onde assistir ao vivo a partida entre Genoa e Juventus pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Genoa recebe a Juventus nesta quarta-feira (28), às 16h45 (de Brasília), no Stadio Luigi Ferraris, em Gênova, em confronto válido pelo Campeonato Italiano. As duas equipes chegam embaladas por vitórias na rodada anterior da competição: os donos da casa bateram o Venezia por 1 a 0, enquanto o time de Turim superou o Lecce por 2 a 0 fora de casa. A partida terá transmissão ao vivo no Disney +, ESPN e CazéTV.

O duelo coloca em campo equipes em momentos distintos na tabela de classificação da Serie A TIM. O Genoa soma sete pontos e ocupa a 16ª posição, buscando emplacar uma sequência positiva para se distanciar da zona de perigo. Já a Juventus faz campanha mais sólida, ocupando a sexta colocação, com 14 pontos, e tenta somar mais três pontos para encostar no grupo dos primeiros colocados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Juventus Brazilian midfielder #12 Douglas Luiz controls the ball during the Italian Serie A football match between Juventus and Lazio at the Allianz Stadium, in Turin on October 18, 2026. (Photo by Marco Bertorello / AFP)
Douglas Luiz em Juventus x Lazio no Allianz Stadium (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Como chegam as equipes

As duas equipes voltam a se enfrentar após a vitória da Juventus por 2 a 0 no último encontro. No histórico geral do confronto, a equipe de Turim ostenta ampla vantagem: são 89 vitórias contra 26 do Genoa em 144 partidas — retrospecto que se reflete também na Liga Italiana (79 triunfos da Juve, 26 empates e 25 vitórias do Genoa em 130 jogos). Atuando no Luigi Ferraris, o equilíbrio aumenta, mas os visitantes mantêm a superioridade, com 32 vitórias em 71 duelos contra 22 dos donos da casa.

continua após a publicidade

O Genoa aposta no forte desempenho em seus domínios para tentar surpreender o adversário. Jogando em casa, o time vem de quatro jogos de invencibilidade, com três vitórias consecutivas e cinco partidas seguidas balançando as redes. Para a partida, o técnico Daniele De Rossi — que ainda busca vencer o rival na carreira (dois empates e uma derrota em três jogos) e também contra Luciano Spalletti (uma derrota em um duelo) — terá apenas dois desfalques por problemas musculares: Djibril Sow e Kingsley Ehizibue.

A Juventus vive fase sólida na temporada, acumulando apenas uma derrota nos últimos sete jogos no geral. Como visitante, a equipe de Turim ostenta um excelente retrospecto recente: vem de duas vitórias consecutivas longe de casa, cinco jogos seguidos marcando gols e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos nesta condição. O técnico Luciano Spalletti, que tem amplo domínio histórico contra o Genoa (12 vitórias e duas derrotas em 14 jogos), terá que superar um departamento médico lotado: Francisco Conceição (ombro), Kenan Yildiz (pé), Jeff Ekhator (isquiotibiais), Zeki Çelik (coxa), Arkadiusz Milik (muscular), Nicolás González (panturrilha) e Kamil Grabara (ligamento cruzado) estão fora.

continua após a publicidade

Onde assistir a Genoa x Juventus

  1. Competição: Serie A TIM (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 28 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genova
  5. Onde assistir: Disney +, ESPN e CazéTV
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

GENOA-ONDE-ASSISTIR-ESCUDO
GEN
escudo juventus
JUV
9ª rodada
Campeonato Italiano
Data e Hora
28/10/2026, 16:45
Local
Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genova
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Escalações prováveis

Genoa
Técnico: D. De Rossi
J. Bijlow; J. Vásquez, L. Østigård, S. Otoa e M. Mitaj; S. Wiafe, H. Traoré e M. Ellertsson; S. El Shaarawy, Junior Messias e M. Osmajić.

Juventus
Técnico: L. Spalletti
G. Vicario; P. Kalulu, J. Lucumí, Bremer e A. Cambiaso; F. Gatti, T. Koopmeiners e Douglas Luiz; W. McKennie, R. Kolo Muani e N. Woltemade.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Serie A TIM 2026/2027 - Monza Brianza x Napoli

Onde Assistir

Monza x Napoli: onde assistir, horário e escalações

Há 1 minuto
Onde assistir Santos x Palmeiras

Onde Assistir

Santos x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 1 hora
Serie A TIM 2026/2027 - Venezia x Internazionale

Onde Assistir

Venezia x Internazionale: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Serie A TIM 2026/2027 - Parma x Udinese

Onde Assistir

Parma x Udinese: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Serie A TIM 2026/2027 - Milan x Bologna

Onde Assistir

Milan x Bologna: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Brasileirão Série A 2026 - Bahia x São Paulo

Onde Assistir

Bahia x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

Há 2 horas
Mais LANCE!
Ceará comemora gol contra o Fortaleza na Série B do Brasileirão de 2026

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (27/10/2026)

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Lyon x Internazionale

Lyon x Internazionale: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Arsenal x Benfica

Arsenal x Benfica: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Servette Chênois x OH Leuven

Servette Chênois x OH Leuven: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Bayern München x Real Madrid

Bayern München x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Chelsea x Roma

Chelsea x Roma: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Atalanta II x Vis Pesaro

Atalanta II x Vis Pesaro: onde assistir, horário e escalações

Fleetwood Town x Arsenal, Copa da Liga Inglesa 2026/2027, Highbury Stadium.

Fleetwood Town x Arsenal: onde assistir e escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

Brasileirão Série A 2026 - Coritiba x Grêmio

Coritiba x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Serie A TIM 2026/2027 - Sassuolo x Lazio

Sassuolo x Lazio: onde assistir, horário e escalações

Serie A TIM 2026/2027 - Torino x Como

Torino x Como: onde assistir, horário e escalações

Ligue 1 2026/2027 - Paris Saint Germain x Lyon

PSG x Lyon: onde assistir, horário e escalações

La Liga 2026/2027 - Sevilla x Osasuna

Sevilla x Osasuna: onde assistir, horário e escalações