Servette Chênois x OH Leuven: onde assistir, horário e escalações
Servette Chênois x OH Leuven: pela 3ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 04:01
Servette Chênois e OH Leuven se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 14h45 (horário de Brasília), no Stade de Genève, em Lancy, pela 3ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O histórico recente das equipes nesta temporada da Copa da UEFA Feminina ainda não está disponível para análise detalhada.
Na tabela da Champions League Feminina, informações sobre a posição e os pontos das equipes não foram divulgadas até o momento.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 28 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Stade de Genève, Lancy
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 28 de outubro de 2026, às 14h45
Local: Stade de Genève, Lancy
Rodada: 3
Fase: Primeira Fase
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