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Milan x Bologna: onde assistir, horário e escalações

Milan x Bologna: pela 9ª rodada da Serie A TIM 2026/2027.

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
27/10/2026 14:30
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Serie A TIM 2026/2027 - Milan x Bologna
Onde assistir ao vivo a partida entre Milan e Bologna pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Milan recebe o Bologna nesta quarta-feira (28), às 14h30 (de Brasília), no Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Italiano. As duas equipes chegam para o duelo embaladas por vitórias com o mesmo placar na rodada anterior: o time de Milão superou a Udinese fora de casa por 2 a 0, enquanto os visitantes bateram o Cagliari pelo mesmo placar de 2 a 0. A partida terá transmissão ao vivo no Disney + e ESPN.

O jogo coloca frente a frente equipes em posições distintas na tabela de classificação da Serie A TIM. O AC Milan faz boa campanha, ocupando a quarta colocação com 18 pontos conquistados, e tenta somar mais três pontos para se manter firme dentro do G-4 e na caça à liderança. Já o Bologna figura no meio da tabela, na 13ª posição com oito pontos, buscando emplacar uma sequência positiva para se consolidar na metade de cima da competição.

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Modric e outros jogadores do Milan comemorando o título do amistoso contra o Manchester United
Modric e outros jogadores do Milan comemorando o título do amistoso contra o Manchester United (Foto: Sergei Gapon/AFP)

Como chegam as equipes

As duas equipes voltam a se enfrentar após a vitória do AC Milan por 3 a 0 no último encontro. No retrospecto geral do confronto, o clube rossonero ostenta ampla vantagem: são 88 vitórias contra 49 do Bologna em 185 partidas — um domínio que se reflete de forma idêntica no histórico da Liga Italiana (80 triunfos do Milan, 44 empates e 44 vitórias do Bologna em 168 jogos). Atuando no San Siro, a força dos mandantes é ainda mais expressiva, com 55 vitórias em 93 duelos contra apenas 14 dos visitantes.

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O AC Milan aposta na força de seus domínios e na consistência recente para buscar os três pontos, vindo de duas vitórias consecutivas em casa e acumulando apenas uma derrota nos últimos seis jogos no geral. A equipe chega para o confronto em cenário ideal no departamento médico, sem nenhum desfalque confirmado por lesão ou suspensão.

O Bologna tenta surpreender fora de casa amparado por um excelente momento recente como visitante, ostentando duas vitórias consecutivas longe de seus domínios e quatro partidas seguidas balançando as redes na temporada. O técnico Raffaele Palladino — que possui retrospecto bastante equilibrado contra o rival de Milão (três vitórias, um empate e três derrotas em sete duelos) — terá que contornar três baixas importantes no ataque e nas alas por problemas musculares: Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli e Emil Holm.

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Onde assistir a Milan x Bologna

  1. Competição: Serie A TIM (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 28 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 14h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Giuseppe Meazza, Milano
  5. Onde assistir: Disney + e ESPN
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

Escudo-MILAN
MIL
Bologna escudo
BOL
9ª rodada
Campeonato Italiano
Data e Hora
28/10/2026, 14:30
Local
Stadio Giuseppe Meazza, Milano
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Escalações prováveis

Milan
Técnico: Ruben Amorim
M. Maignan; S. Diawara, S. Pavlović, K. De Winter e F. Tomori; D. Bartesaghi, A. Jashari e L. Modrić; C. Pulisic, O. Hutchinson e F. Camarda.

Bologna
Técnico: R. Palladino
Ł. Skorupski; A. Theate, N. Casale, M. Darmian e Juan Miranda; N. Zortea, T. Pobega e L. Ferguson; N. Cambiaghi, J. Odgaard e F. Bernardeschi.

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