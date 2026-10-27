Bahia x São Paulo: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
Bahia e São Paulo entram em campo na noite desta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão da TV Globo, Premiere e GE TV. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️️ Clique aqui para assistir no Premiere.
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No último confronto, o time baiano empatou com o Santos por 1 a 1, fora de casa. Já o Tricolor empatou com o Mirassol por 1 a 1, também longe de seus domínios. Na tabela de classificação, o Bahia ocupa a sétima colocação, com 49 pontos. O São Paulo, por sua vez, está em nono lugar, com 42 pontos.
Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 28 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
- TV Globo, Premiere e GE TV
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Escalações prováveis
Bahia
Técnico: Rogério Ceni
Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga.
São Paulo
Técnico: Dorival Júnior
Rafael; Newton, Arboleda e Osorio (Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell; Lucas, Luciano e Calleri.
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