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Bahia x São Paulo: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
27/10/2026 14:21
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Brasileirão Série A 2026 - Bahia x São Paulo
Onde assistir ao vivo a partida entre Bahia e São Paulo pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Bahia e São Paulo entram em campo na noite desta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão da TV Globo, Premiere e GE TV. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️️ Clique aqui para assistir no Premiere.

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No último confronto, o time baiano empatou com o Santos por 1 a 1, fora de casa. Já o Tricolor empatou com o Mirassol por 1 a 1, também longe de seus domínios. Na tabela de classificação, o Bahia ocupa a sétima colocação, com 49 pontos. O São Paulo, por sua vez, está em nono lugar, com 42 pontos.

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Onde assistir

  • Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  • 📅 Data: 28 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
  • TV Globo, Premiere e GE TV

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Escalações prováveis

Bahia
Técnico: Rogério Ceni
Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga.

São Paulo
Técnico: Dorival Júnior
Rafael; Newton, Arboleda e Osorio (Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell; Lucas, Luciano e Calleri.

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Bahia x São Paulo (Fotos: Rafael Rodrigues/EC Bahia)
Bahia x São Paulo (Fotos: Rafael Rodrigues/EC Bahia)
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