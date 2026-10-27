Venezia x Internazionale: onde assistir, horário e escalações
Venezia x Internazionale: pela 9ª rodada da Serie A TIM 2026/2027.
O Venezia recebe a Internazionale nesta quarta-feira (28), às 14h30 (de Brasília), no Stadio Pier Luigi Penzo, em Veneza, em confronto válido pelo Campeonato Italiano. As duas equipes chegam para o duelo em momentos opostos na competição: os donos da casa tentam juntar os cacos após a derrota por 1 a 0 para o Genoa na última rodada, enquanto o time de Milão vem embalado pela vitória por 2 a 1 sobre a Fiorentina. A partida terá transmissão ao vivo no Disney + e ESPN.
O jogo promove o choque do lanterna contra o líder isolado da Serie A TIM. O Venezia amarga a 20ª e última colocação na tabela de classificação, com apenas três pontos somados, necessitando urgentemente de uma reação para sair do Z-3. Já a Internazionale lidera o campeonato de forma absoluta com 22 pontos e busca mais três pontos fora de casa para se consolidar no topo da tabela.
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Como chegam as equipes
As duas equipes voltam a se enfrentar após o atropelo nerazzurro no último encontro, que terminou em goleada por 5 a 1 para a Inter. No histórico geral do confronto, o clube de Milão ostenta ampla vantagem: são 21 vitórias contra seis do Venezia em 33 partidas — hegemonia que se confirma no retrospecto da Liga Italiana (18 triunfos da Inter, seis empates e seis vitórias do Venezia em 30 jogos). Atuando no Pier Luigi Penzo, o duelo ganha contornos mais equilibrados, mas com vantagem dos visitantes: sete vitórias em 16 duelos contra cinco do Venezia.
O Venezia atravessa uma fase delicada na temporada, somando apenas uma vitória nos últimos nove compromissos. O técnico Davide Nicola precisará superar a instabilidade ofensiva da equipe e buscar surpreender o líder da competição sem poder contar com o meia Bartol Franjic, desfalque entregue ao departamento médico com uma lesão no ombro. Nos bastidores, a retrospectiva do técnico Giovanni Stroppa contra o rival também liga o sinal de alerta, acumulando três derrotas em três jogos contra a Inter e um revés no único duelo pessoal com Cristian Chivu.
A Internazionale chega para o confronto em momento iluminado, acumulando três vitórias consecutivas, apenas uma derrota nos últimos sete jogos e um impressionante jejum de 11 partidas seguidas balançando as redes. Como visitante, a equipe do técnico Cristian Chivu mantém regularidade e não perde há dois jogos, embora precise ajustar o sistema defensivo, que foi vazado nas últimas três apresentações fora de casa. Para a partida, a Inter terá baixas importantes por lesão: Lautaro Martínez (isquiotibiais), Curtis Jones (adutor), Benjamin Pavard e Luis Henrique (ambos com dores no adutor).
Onde assistir a Venezia x Internazionale
- Competição: Serie A TIM (Temporada regular)
- 📅 Data: 28 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 14h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Pier Luigi Penzo, Venezia
- Onde assistir: Disney + e ESPN
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ficha do jogo
Escalações prováveis
Venezia
Técnico: D. Nicola
F. Stanković; Juan Jesus, M. Moreno, R. Halhal e R. Haps; A. Hainaut, T. Bašić e S. Sohm; Kike Pérez, A. Adams e J. Yeboah.
Internazionale
Técnico: C. Chivu
I. Provedel; A. Bastoni, M. Akanji, Y. Bisseck e Carlos Augusto; H. Mkhitaryan, H. Çalhanoğlu e N. Barella; A. Diouf, F. Esposito e M. Thuram.
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