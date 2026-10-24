AO VIVO: siga Internacional x Botafogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 32ª rodada
Boa tarde, torcedor ligado no Lance!. Neste sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Botafogo se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão Série A, em duelo importante na parte inferior da tabela. O Glorioso busca se afastar de vez da zona de rebaixamento, enquanto o Colorado, dentro do Z-4, quer oxigênio na reta final. ACOMPANHE A PARTIDA EM TEMPO REAL:
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*Em atualização
16h - Na rodada do último fim de semana, o Internacional perdeu para o Mirassol pelo placar de 2 a 0 e tenta virar a chave, desta vez jogando em casa. O Glorioso, por sua vez, bateu a Chapecoense por 1 a 0, no Nilton Santos, no primeiro triunfo sob o comando de Tite.
15h50 - Equipes em campo para o aquecimento. Gramado do Beira-Rio, de fato, apresenta problemas para a partida.
15H45 - INFORMAÇÃO IMPORTANTE! 🔴
Internacional divulga nota falando das condições do gramado do Beira-Rio para o jogo. Leia:
"Devido ao alto volume de chuva que caiu nas últimas horas, além de problemas relacionados à compactação do solo e resíduos das enchentes de 2024, o gramado, neste momento, apresenta acúmulo de água em alguns pontos, mesmo com a drenagem estando 100%.
A equipe de patrimônio está trabalhando na solução do problema até o começo da partida, no entanto, a solução definitiva ocorrerá somente ao final do campeonato, com a troca total do solo e do gramado para a Copa do Mundo Feminina 2027."
15h30 - EQUIPES ESCALADAS PARA O JOGO!
O Internacional, de Eduardo Baptista, vai a campo com: Kauan Jesus, Maripán, Juninho e Aguirre; Bruno Gomes, Ronaldo, Thiago Maia, Matheus Baia, Alan Patrick e Bernabei; Alerrandro.
Já o Glorioso, do técnico Tite, tem o seguinte 11 inicial: Gabriel Batista, Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Danilo, Medina e Montoro; Matheus Martins e Tiquinho Soares.
15h20 - Com 32 pontos na 17ª colocação da competição, o Colorado conta com o Beira-Rio lotado para o jogo, fundamental na luta contra o rebaixamento. O Alvinegro, por sua vez, mira se afastar de vez para sonhar com uma arrancada na reta final da temporada, lutando por vaga em competições continentais em 2027.
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