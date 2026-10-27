Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (27/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A terça-feira (27) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelas ligas da Itália, Liga Saudita, UEFA Youth League e Série B do Brasileirão. Os destaques ficam para Abha x Al Faysaly Al Majmaah, Internazionale II x Scafatese, AZ U19 x Göztepe U19 e Sassuolo x Lazio.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 27 de outubro de 2026):
Liga Saudita
9h40 – Abha x Al Faysaly Al Majmaah
Serie C1
10h30 – Internazionale II x Scafatese
UEFA Youth League
14h – AZ U19 x Göztepe U19
Serie A TIM
14h30 – Sassuolo x Lazio
16h45 – Roma x Cagliari
16h45 – Torino x Como
Série B
20h – Ceará x Goiás
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