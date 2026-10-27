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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (27/10/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
27/10/2026 08:40
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Ceará comemora gol contra o Fortaleza na Série B do Brasileirão de 2026
Ceará comemora gol contra o Fortaleza na Série B do Brasileirão de 2026 (Foto: Thiago Juvencio / Photo Premium / Folhapress)

A terça-feira (27) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelas ligas da Itália, Liga Saudita, UEFA Youth League e Série B do Brasileirão. Os destaques ficam para Abha x Al Faysaly Al Majmaah, Internazionale II x Scafatese, AZ U19 x Göztepe U19 e Sassuolo x Lazio.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 27 de outubro de 2026):

Liga Saudita

9h40 – Abha x Al Faysaly Al Majmaah

Serie C1

10h30 – Internazionale II x Scafatese

UEFA Youth League

14h – AZ U19 x Göztepe U19

Jogador do Real Madrid driblando contra a AS Roma em jogo da Champions League.
Vinicius Junior, do Real Madrid, corre com a bola durante a partida de futebol da 2ª rodada da Liga dos Campeoes da UEFA 2026/27 entre Roma e Real Madrid, no Estadio Olimpico, em 14 de outubro de 2026, em Roma, Italia. (Foto de Ricardo Nogueira/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Serie A TIM

14h30 – Sassuolo x Lazio

16h45 – Roma x Cagliari

16h45 – Torino x Como

Série B

20h – Ceará x Goiás

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