Coritiba x Grêmio: onde assistir, horário e escalações
Coritiba x Grêmio: pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
O Coritiba recebe o Grêmio nesta segunda-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo em busca de reabilitação no torneio após tropeços na rodada anterior: o Coxa foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 fora de casa, enquanto o Tricolor gaúcho perdeu para o Cruzeiro por 4 a 2. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.
O confronto coloca frente a frente dois times pressionados a somar pontos na reta final da competição. O Coritiba ocupa o 12º lugar na tabela de classificação, com 39 pontos, tentando se afastar de vez dos riscos e garantir vaga nas competições sul-americanas. Já o Grêmio vive situação dramática dentro do Z-4, figurando na 18ª posição, com 31 pontos, precisando urgentemente da vitória para cortar a distância e tentar sair da zona de rebaixamento.
Como chegam as equipes
As duas equipes voltam a se enfrentar após o Grêmio vencer o último duelo por 1 a 0. No histórico geral do confronto, o Tricolor gaúcho ostenta ampla vantagem: são 43 vitórias contra 19 do Coritiba em 78 partidas — retrospecto que se repete no Brasileirão Série A (28 triunfos gremistas, 11 empates e 15 vitórias paranaenses em 54 jogos). No entanto, quando a partida é no Couto Pereira, o equilíbrio prevalece, com ligeira vantagem dos donos da casa: 15 vitórias do Coxa em 37 jogos contra 14 do Grêmio.
O Coritiba tenta se apegar ao fator casa para encerrar um momento delicado de seis partidas sem vencer na temporada. Jogando no Couto Pereira, o time sofreu apenas uma derrota nos últimos cinco jogos e balançou as redes nas últimas cinco apresentações. Por outro lado, o sistema defensivo é a grande dor de cabeça do técnico Fernando Seabra: a equipe vem de 11 jogos seguidos sofrendo gols no geral. Para o duelo, o comandante — que leva vantagem no retrospecto pessoal contra Renato Gaúcho (duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro jogos) — não terá Lucas Ronier (lesão no ligamento cruzado) e Keno (fora por questões contratuais de empréstimo).
O Grêmio chega para o confronto amargando um jejum de sete partidas sem ganhar no campeonato e apenas uma vitória nos últimos oito compromissos. O desempenho como visitante é o grande gargalo da equipe no Brasileirão: são dez jogos seguidos sem vencer longe de seus domínios, somando apenas duas vitórias nas últimas 25 partidas fora de casa. O técnico Renato Gaúcho, que tem retrospecto positivo enfrentando o Coritiba (sete vitórias, três empates e cinco derrotas em 15 duelos), lida com uma extensa lista de desfalques no departamento médico: Juan Nardoni, Jovane Cabral (ambos com lesão nos isquiotibiais), Matheus Nascimento (tornozelo) e João Borne (lesão muscular).
Ficha do jogo
Onde assistir a Coritiba x Grêmio
- Competição: Brasileirão Série A (32ª rodada)
- 📅 Data: 26 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba, Paraná
- Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Coritiba
Técnico: Fernando Seabra
Pedro Morisco; Bruno Melo, Jacy, Tiago Cóser e F. Bustos; S. Gómez, Thiago Santos e Paulo Roberto; Josué, J. Lavega e B. Ocampo.
Grêmio
Técnico: Renato Gaúcho
Weverton; Marlon, F. Balbuena, Gustavo Martins e Diego Caito; F. Krovinović, Danilo Barbosa e M. Villasanti; F. Amuzu, Carlos Vinícius e C. Pavón.
Tudo sobre
Onde Assistir
Sassuolo x Lazio: onde assistir, horário e escalaçõesHá 31 minutos
Onde Assistir
Torino x Como: onde assistir, horário e escalaçõesHá 51 minutos
Onde Assistir
PSG x Lyon: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Onde Assistir
Sevilla x Osasuna: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 horas
Onde Assistir
Roma x Cagliari: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (26/10/2026)Há 2 horas
Mais LANCE!