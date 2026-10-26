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Coritiba x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Coritiba x Grêmio: pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026.

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
26/10/2026 07:30
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Brasileirão Série A 2026 - Coritiba x Grêmio
Onde assistir ao vivo a partida entre Coritiba e Grêmio pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

O Coritiba recebe o Grêmio nesta segunda-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo em busca de reabilitação no torneio após tropeços na rodada anterior: o Coxa foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 fora de casa, enquanto o Tricolor gaúcho perdeu para o Cruzeiro por 4 a 2. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.

O confronto coloca frente a frente dois times pressionados a somar pontos na reta final da competição. O Coritiba ocupa o 12º lugar na tabela de classificação, com 39 pontos, tentando se afastar de vez dos riscos e garantir vaga nas competições sul-americanas. Já o Grêmio vive situação dramática dentro do Z-4, figurando na 18ª posição, com 31 pontos, precisando urgentemente da vitória para cortar a distância e tentar sair da zona de rebaixamento.

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Villasanti (Grêmio) e Gerson (Cruzeiro) disputam a bola durante partida Grêmio x Cruzeiro.
Mathias Villasanti do Grêmio e Gerson do Cruzeiro, durante partida válida pela trigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2026, realizado na Arena do Grêmio, na tarde deste domingo (18), em Porto Alegre, RS (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Como chegam as equipes

As duas equipes voltam a se enfrentar após o Grêmio vencer o último duelo por 1 a 0. No histórico geral do confronto, o Tricolor gaúcho ostenta ampla vantagem: são 43 vitórias contra 19 do Coritiba em 78 partidas — retrospecto que se repete no Brasileirão Série A (28 triunfos gremistas, 11 empates e 15 vitórias paranaenses em 54 jogos). No entanto, quando a partida é no Couto Pereira, o equilíbrio prevalece, com ligeira vantagem dos donos da casa: 15 vitórias do Coxa em 37 jogos contra 14 do Grêmio.

O Coritiba tenta se apegar ao fator casa para encerrar um momento delicado de seis partidas sem vencer na temporada. Jogando no Couto Pereira, o time sofreu apenas uma derrota nos últimos cinco jogos e balançou as redes nas últimas cinco apresentações. Por outro lado, o sistema defensivo é a grande dor de cabeça do técnico Fernando Seabra: a equipe vem de 11 jogos seguidos sofrendo gols no geral. Para o duelo, o comandante — que leva vantagem no retrospecto pessoal contra Renato Gaúcho (duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro jogos) — não terá Lucas Ronier (lesão no ligamento cruzado) e Keno (fora por questões contratuais de empréstimo).

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O Grêmio chega para o confronto amargando um jejum de sete partidas sem ganhar no campeonato e apenas uma vitória nos últimos oito compromissos. O desempenho como visitante é o grande gargalo da equipe no Brasileirão: são dez jogos seguidos sem vencer longe de seus domínios, somando apenas duas vitórias nas últimas 25 partidas fora de casa. O técnico Renato Gaúcho, que tem retrospecto positivo enfrentando o Coritiba (sete vitórias, três empates e cinco derrotas em 15 duelos), lida com uma extensa lista de desfalques no departamento médico: Juan Nardoni, Jovane Cabral (ambos com lesão nos isquiotibiais), Matheus Nascimento (tornozelo) e João Borne (lesão muscular).

Ficha do jogo

Coritiba-escudo-onde-assistir
CFC
Gremio-escudo-onde-assistir
GRE
32ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
26/10/2026, 19:30
Local
Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba, Paraná
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Onde assistir a Coritiba x Grêmio

  • Competição: Brasileirão Série A (32ª rodada)
  • 📅 Data: 26 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba, Paraná
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Coritiba
Técnico: Fernando Seabra
Pedro Morisco; Bruno Melo, Jacy, Tiago Cóser e F. Bustos; S. Gómez, Thiago Santos e Paulo Roberto; Josué, J. Lavega e B. Ocampo.

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Grêmio
Técnico: Renato Gaúcho
Weverton; Marlon, F. Balbuena, Gustavo Martins e Diego Caito; F. Krovinović, Danilo Barbosa e M. Villasanti; F. Amuzu, Carlos Vinícius e C. Pavón.

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