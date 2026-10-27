Remo x Botafogo: onde assistir, horário e escalações
Remo-PA x Botafogo: pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Remo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 33ª rodada do Brasileirão, em duelo importante na luta contra o rebaixamento. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️️ Clique aqui para assistir a Remo x Botafogo no Premiere.
O Glorioso, novamente visitante na competição, chega para o duelo pressionado após derrota acachapante para o Internacional, fora de casa, por 3 a 0. O resultado negativo, junto aos demais da rodada, fez a distância para a zona de rebaixamento diminuir para cinco pontos.
O técnico Tite tenta engrenar seu trabalho mesmo com todas as dificuldades da crise. Desde sua estreia no comando, foram cinco jogos disputados, com três derrotas, um empate e apenas uma vitória. Um triunfo sobre o Remo em Belém será um grande passo para a permanência na elite.
A equipe, porém, tem desfalques importantes para o jogo. Álvaro Montoro, suspenso, e Danilo, com dores musculares, ficaram no Rio de Janeiro.
Do outro lado, o Leão, com apenas 26 pontos, está na 19ª colocação e vê a queda como iminente. O time comandado por Thiago Carpini não sabe o que é vencer há 12 jogos, desde 26 de julho, quando ainda tinha Léo Condé à beira do gramado.
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✅ FICHA TÉCNICA
Remo x Botafogo
🏆 Brasileirão - 33ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão, em Belém (PA)
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo.
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Rafael Trombeta (PR)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
REMO: (Técnico: Thiago Carpini)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Zé Welisson, Zé Ricardo e Patrick; Eduardo Melo, Taliari e Galeano.
BOTAFOGO (Técnico: Tite)
Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan (Domingos Andrade), Huguinho, Cristian Medina e Ziyech; Matheus Martins e Tiquinho Soares.
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