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Remo x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

Remo-PA x Botafogo: pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2026.

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 18:43
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Brasileirão Série A 2026 - Remo-PA x Botafogo
Onde assistir ao vivo a partida entre Remo-PA e Botafogo pelo Brasileirão (Arte / Lance!)

Remo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 33ª rodada do Brasileirão, em duelo importante na luta contra o rebaixamento. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️️ Clique aqui para assistir a Remo x Botafogo no Premiere.

O Glorioso, novamente visitante na competição, chega para o duelo pressionado após derrota acachapante para o Internacional, fora de casa, por 3 a 0. O resultado negativo, junto aos demais da rodada, fez a distância para a zona de rebaixamento diminuir para cinco pontos.

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O técnico Tite tenta engrenar seu trabalho mesmo com todas as dificuldades da crise. Desde sua estreia no comando, foram cinco jogos disputados, com três derrotas, um empate e apenas uma vitória. Um triunfo sobre o Remo em Belém será um grande passo para a permanência na elite.

A equipe, porém, tem desfalques importantes para o jogo. Álvaro Montoro, suspenso, e Danilo, com dores musculares, ficaram no Rio de Janeiro.

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Tite em Botafogo x Internacional
Tite em Botafogo x Internacional (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Do outro lado, o Leão, com apenas 26 pontos, está na 19ª colocação e vê a queda como iminente. O time comandado por Thiago Carpini não sabe o que é vencer há 12 jogos, desde 26 de julho, quando ainda tinha Léo Condé à beira do gramado.

Veja mais de Remo x Botafogo:

✅ FICHA TÉCNICA

Remo x Botafogo

🏆 Brasileirão - 33ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão, em Belém (PA)
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo.
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Rafael Trombeta (PR)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REMO: (Técnico: Thiago Carpini)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Zé Welisson, Zé Ricardo e Patrick; Eduardo Melo, Taliari e Galeano.

BOTAFOGO (Técnico: Tite)

Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan (Domingos Andrade), Huguinho, Cristian Medina e Ziyech; Matheus Martins e Tiquinho Soares.

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