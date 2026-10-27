Arsenal x Benfica: onde assistir, horário e escalações
Arsenal x Benfica: pela 3ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Arsenal e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (horário de Brasília), no Mangata Developments Stadium Meadow Park, em Borehamwood, Hertfordshire, pela 3ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Arsenal chega para o confronto após vitória por 2 a 0 sobre o Everton na Premier League 2026/2027, enquanto o Benfica vem de triunfo por 4 a 1 contra o Celtic na Liga Europa 2026/2027. Pelo torneio principal, a Copa da UEFA Feminina, as equipes buscam consolidar suas posições na fase inicial da competição.
Na tabela da Copa da UEFA Feminina, Arsenal e Benfica disputam a 3ª rodada da Primeira Fase, buscando avançar na competição e garantir vaga nas próximas etapas do torneio.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 28 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Mangata Developments Stadium Meadow Park, Borehamwood, Hertfordshire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 28 de Outubro de 2026, às 17h
Local: Mangata Developments Stadium Meadow Park, Borehamwood, Hertfordshire
Rodada: 3
Fase: Primeira Fase
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