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Parma x Udinese: onde assistir, horário e escalações

Parma x Udinese: pela 9ª rodada da Serie A TIM 2026/2027.

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
27/10/2026 14:30
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Serie A TIM 2026/2027 - Parma x Udinese
Onde assistir ao vivo a partida entre Parma e Udinese pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Parma recebe a Udinese nesta quarta-feira (28), às 14h30 (de Brasília), no Stadio Ennio Tardini, em confronto válido pelo Campeonato Italiano. As duas equipes entram em campo sob forte pressão após acumularem reveses na última rodada: os donos da casa foram derrotados pela Lazio por 2 a 1 fora de casa, enquanto o time visitante perdeu para o AC Milan por 2 a 0 em seus domínios. A partida terá transmissão ao vivo no Disney + e ESPN.

O duelo promove um confronto direto dramático na luta contra a zona de rebaixamento da Serie A TIM. Tanto o Parma quanto a Udinese somam quatro pontos na tabela de classificação, ocupando a 19ª e a 17ª posições, respectivamente. Separadas apenas pelo saldo de gols, as equipes necessitam desesperadamente do triunfo para estancar a crise e tentar sair da parte mais baixa da competição.

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Jogadores da Juventus e Udinese disputando a bola (Foto: Marco Bertorello/AFP)
Jogadores da Juventus e Udinese disputando a bola (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Como chegam as equipes

As duas equipes voltam a se encontrar após a vitória do Parma por 1 a 0 no último confronto. No retrospecto geral da rivalidade, a Udinese leva vantagem: são 30 vitórias contra 26 do Parma em 73 jogos. No entanto, quando a disputa é válida estritamente pela Liga Italiana, o histórico se inverte a favor dos mandantes, com 22 triunfos do Parma, 11 empates e 19 vitórias da Udinese em 52 partidas. A força do Ennio Tardini também se sobressai, onde o Parma soma 19 vitórias em 36 duelos contra nove dos visitantes.

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O Parma busca usar o fator casa para encerrar uma incômoda sequência de três derrotas consecutivas e nove jogos seguidos sofrendo gols no geral, tendo conquistado apenas uma vitória nas últimas nove apresentações. O técnico Alberto Gilardino — que tem retrospecto equilibrado contra o adversário (uma vitória, dois empates e uma derrota em quatro jogos) — terá que lidar com os desfalques do atacante Pontus Almqvist, com ruptura no músculo da panturrilha, e de Nesta Elphege, fora após passar por uma apendicectomia.

A Udinese vive fase crítica na temporada, amargando seis derrotas consecutivas e um jejum de seis partidas sem vencer, além de vir de nove jogos seguidos vazada na defesa. O desempenho fora de casa também preocupa, somando duas derrotas seguidas como visitante e sofrendo gols nas últimas três apresentações longe de seus domínios. O técnico Kosta Runjaić, que ostenta retrospecto favorável contra o rival (três vitórias e uma derrota em quatro jogos), lida com uma extensa lista de desfalques no departamento médico: Alessandro Zanoli, Vakoun Bayo (isquiotibiais), Oumar Solet (muscular) e David Alaba (panturrilha).

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Onde assistir a Parma x Udinese

  1. Competição: Serie A TIM (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 28 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 14h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Ennio Tardini, Parma
  5. Onde assistir: Disney + e ESPN
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Parma
Técnico: A. Gilardino
E. Corvi; D. Drobnič, M. Troilo, Diego Carlos e E. Valeri; E. Delprato, M. Keita e V. Sierro; C. Ordoñez, E. Touré e D. Romero.

Udinese
Técnico: K. Runjaić
M. Okoye; M. Palma, C. Kabasele, J. Abankwah e H. Kamara; M. Vojvoda, J. Karlström e J. Piotrowski; J. Ekkelenkamp, G. Chakvetadze e K. Davis.

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