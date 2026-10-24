Fluminense tem atuação frustrante e perde para a lanterna Chapecoense

Chance de ouro desperdiçada pelo Fluminense para virar a chave após a eliminação na Libertadores. Na noite deste sábado (24), na Arena Condá, o Tricolor jogou muito mal e perdeu por 2 a 1 para a lanterna e virtual rebaixada Chapecoense, em duelo da 32ª rodada do Brasileirão. Bolasie e Giovanni Augusto fizeram os gols do time da casa, enquanto Guga marcou para o clube das Laranjeiras.

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Agora, somente com o Brasileirão no restante do calendário, o Fluminense foca no G-5 para ir à próxima Libertadores. O Tricolor, na sexta colocação, com 51 pontos, volta a campo na quarta-feira (28), no Maracanã, pela 33ª rodada.

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Como foi Chapecoense x Fluminense?

O Fluminense começou muito mal e logo ficou atrás no marcador. Wesley Natã saiu jogando errado, Giovanni Augusto aproveitou, roubou e deixou na medida para Bolasie abrir o placar. O Tricolor demorou a entrar no jogo, mas, mesmo abaixo, conseguiu deixa tudo igual com Guga, aproveitando bola escorada por Hulk após cruzamento de Guilherme Arana.

Já na segunda etapa, o jogo ficou morno e o excesso de paciência custou caro. Após bela troca de passes, Giovanni Augusto deixou para Túlio, que devolveu para o meio-campista. O camisa 10 finalizou no canto, com categoria, e tirou do alcance de Fábio.

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Faltou a noção de urgência que o cenário apresentava. O Fluminense demorou a reagir, encontrou dificuldade com a linha de cinco defensores montada pelo técnico da Chape, Rafael Lacerda, e só levou perigo no fim, com Lucho Acosta e Serna. Mas nada feito. Tropeço feio diante do último colocado do Brasileirão.

Marcão é o técnico do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

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Veja o Lance! a Lance! da partida:

52'/2ºT - FIM DE JOGO! O árbitro encerra a partida!

45'/2ºT - O árbitro determina sete minutos de acréscimos.

38'/2ºT - TIROU TINTA! Arana bate cruzado mais uma vez e a bola passa raspando a trave de Anderson. Quase o gol do Fluminense! (FLU)

29'/2ºT - Lucho faz um lindo domínio com lençol na entrada da área, ajeita para a perna esquerda e finaliza por cima do gol. Quase um golaço do Fluminense! (FLU)

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10/2ºT - GOLAÇO DA CHAPECOENSE! Giovanni Augusto tabela com Túlio na entrada da área e recebe de volta para finalizar no cantinho, sem chances para Fábio! (CHA)



05/2ºT - Cruzamento do Tricolor que coloca a bola na área da Chape. Ao pular para fazer a defesa, o goleiro Anderson recebe uma pancada e fica no chão. Após atendimento, jogo retorna.

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01'/2ºT - Chapecoense é o primeiro a encontrar espaço no ataque, mas Wesley Natã recupera a bola para o Fluminense.

00'/2ºT - A bola volta a rolar na Arena Barueri!

Enquanto isso, o clima esquentou para o rival carioca: Flamengo se pronuncia sobre possível reversão de eliminação na Libertadores. Confere aqui.

O Fluminense começou a partida com mais posse de bola e tentando controlar o jogo no campo de ataque, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras. A Chapecoense, por outro lado, apostou nos contra-ataques e conseguiu abrir o placar aos oito minutos, quando Bolasie aproveitou um escorregão de Igor Rabello. Depois do gol, o Tricolor seguiu com maior presença ofensiva, enquanto a equipe catarinense buscava espaços para sair em velocidade. O empate veio antes do fim da primeira etapa. Após uma jogada no ataque, Hulk deu o passe de cabeça e Guga apareceu para finalizar e deixar tudo igual na Arena Condá.

48'/1ºT - FIIIIMMM DE PRIMEIRO TEMPO! Com o Fluminense no ataque, Daronco encerra a primeira parcial.

45'/1ºT - Daronco deu mais 3 minutos de acréscimos.

42'/1ºT - QUUAAASE! Bela defesa de Fábio após batida de primeira de Bolasie.

38'/1ºT - Wesley Natã infiltra no ataque, mas acaba desarmado pela defesa da Chape.

36'/1ºT - Cartão amarela para Camilo, volante da Chapecoense.

35'/1ºT - Jogo segue bem equilibrado. Embora o Tricolor tenha mais posse de bola, o Verdão tenta aproveitar as oportunidades que surgem no ataque.

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29'/1ºT - GOOOL DO FLUMINENSE! Tentou, tentou, até que conseguiu. Belo cruzamento do Fluminense, que encontrou o Hulk na área. O atacante, então, passou de cabeça para Guga que colocou a bola na rede.

26'/1ºT - Guga cruza para dentro da área, e defesa da Chape tira.

21'/1ºT - Wesley Natã cruza bem na direção de Serna, mas o atacante não alcança a bola, que vai para fora. Embora tenha desviado no jogador da Chape, assistante marca tiro de meta.

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18'/1ºT - Depois da batida, posicionamento irregular devolve a posse ao Tricolor.

17'/1ºT - Bela jogada da Chapecoense em uma cobrança de falta ensaiada. Em uma espécie de "pinball", a zaga do Flu consegue jogar a bola para fora. Escanteio para a Chape.

11'/1ºT - Oportunidade e tanto dos donos da casa. Com desvio, bola do Versão vai para fora colado no gol de Fábio.

08'/1ºT - GOOOL DA CHAPECOENSE! Em um vacilo na saída do Tricolor, Augusto dá um belo passe para Bolasie, que coloca a bola dentro do gol.

06'/1ºT - Apesar da defesa, Verdão não consegue avançar para o lado de ataque.

03'/1ºT - Jogo começa lento, sem grandes oportunidades criadas por nenhum dos times. Fluminense até tenta encontrar espaço, mas zaga da Chapecoense segue bem fechada.

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00'/1ºT - COMEÇA O JOGO NA ARENA CONDÁ!

19h32 - Um minuto de silêncio para homenagear Hélio Silva, pai do médico da Chape.

19h31 - Partida levemente atrasada por conta de problemas no equipamento do árbitro Anderson Daronco.

19h25 - E toca o hino nacional do Brasil!

Chapecoense também já definiu os titulares para a disputa em casa. Veja abaixo:

Fluminense já está escalado para o duelo. Veja abaixo:

19h - Partida começa em 30 minutos!

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Mandante do duelo, a Chape ainda sustenta chances matemáticas de escapar do rebaixamento, embora a missão seja extremamente remota. Do outro lado, o Tricolor, após a eliminação nas semifinais da Libertadores diante do Palmeiras, foca suas forças na consolidação dentro do G-5 para carimbar o passaporte para a próxima edição da competição das Américas.

O time catarinense amarga um jejum de cinco partidas sem vitória, vindo de tropeços em sequência contra Botafogo, Athletico-PR e Vitória. Já o clube das Laranjeiras, que vinha em viés de alta no certame nacional, acabou superado em seus dois compromissos mais recentes, diante de Santos e Flamengo.

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Para assegurar os três pontos longe de seus domínios, o comandante Marcão precisará superar desfalques de peso. Nesta sexta-feira (23), o Departamento Médico confirmou contusões do zagueiro Millán e do volante Martinelli. Além da dupla, o meia-atacante Savarino cumpre suspensão automática, enquanto o zagueiro Thiago Silva deve ser poupado devido ao gramado sintético do estádio.