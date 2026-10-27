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Corinthians x Independiente Santa Fe: onde assistir, horário e escalações

Corinthians x Independiente Santa Fe: pela Semifinais da Copa Libertadores feminina.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 18:31
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Copa Libertadores feminina 2026 - Corinthians x Independiente Santa Fe
Onde assistir ao vivo a partida entre Corinthians e Independiente Santa Fe pelo Copa Libertadores feminina 2026 (Arte / Lance!)

O Corinthians enfrenta o Independiente Santa Fé, da Colômbia, nesta quarta-feira (28), pela semifinal da Copa Libertadores Feminina de 2026. A partida será disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, e vale vaga na decisão continental. O horário do confronto ainda precisa ser confirmado. A transmissão será do Canal Gol Brasil, Meu Timão, UOL Play, NSports, SporTV e XSports.

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Ficha do jogo

COR
SFE
Campeonato
Copa Libertadores feminina 2026
Data e Hora
28/10/2026, 17:00
Local
Estadio Rodrigo Paz Delgado - Quito
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

O Corinthians chega à semifinal com 100% de aproveitamento na competição. Após vencer os três jogos da fase de grupos, as Brabas golearam o Independiente Dragonas, do Equador, por 5 a 0 nas quartas de final. Duda Sampaio abriu o placar, enquanto Vic Albuquerque e Gabi Zanotti marcaram duas vezes cada.

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Na fase de grupos, o time comandado por Emily Lima também venceu o Santa Fé, por 5 a 1. Agora, o Corinthians tenta repetir o resultado para avançar à final e seguir na busca pelo quarto título consecutivo da Libertadores Feminina.

O Independiente Santa Fé garantiu a classificação após eliminar o Palmeiras nas quartas de final. A equipe colombiana ficou dois gols atrás no placar, mas reagiu com gols de Mariana Zamorano e Juana Ortegón nos minutos finais, levando a decisão para os pênaltis.

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Na disputa, a goleira Jimena Ospina defendeu duas cobranças, e o Santa Fé venceu por 3 a 2. A equipe agora enfrenta o atual campeão em busca de uma vaga na decisão.

Ficha técnica

CORINTHIANS 🆚 INDEPENDIENTE SANTA FÉ

🏆 Competição: Copa Libertadores Feminina 2026 — semifinal

📆 Data e horário: Quarta-feira, 28 de outubro de 2026, horário a confirmar

📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Equador

📺 Transmissão: Canal Gol Brasil, Meu Timão (YouTube), UOL Play, NSports, SporTV e XSports

Prováveis escalações

Corinthians (técnica: Emily Lima): Lelê; Ivana Fuso, Thaís Regina, Dayana Rodríguez, Erika e Tamires; Andressa Alves, Duda Sampaio e Letícia Monteiro; Vic Albuquerque e Belén Aquino.

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Independiente Santa Fé (técnico: Omar Ramírez): Jimena Ospina; Katherine Valbuena, Andrea Pérez, Cristina Motta e María José Torres; Karen Hernández, Tahicelis Marcano e Daniela Garavito; Mariana Zamorano, Kelly Ibargüen e Manuela González.

Copa Libertadores feminina 2026 - Corinthians x Independiente Santa Fe
Onde assistir ao vivo a partida entre Corinthians e Independiente Santa Fe pelo Copa Libertadores feminina 2026 (Arte / Lance!)

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