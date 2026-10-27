Corinthians x Independiente Santa Fe: onde assistir, horário e escalações
Corinthians x Independiente Santa Fe: pela Semifinais da Copa Libertadores feminina.
O Corinthians enfrenta o Independiente Santa Fé, da Colômbia, nesta quarta-feira (28), pela semifinal da Copa Libertadores Feminina de 2026. A partida será disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, e vale vaga na decisão continental. O horário do confronto ainda precisa ser confirmado. A transmissão será do Canal Gol Brasil, Meu Timão, UOL Play, NSports, SporTV e XSports.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Corinthians chega à semifinal com 100% de aproveitamento na competição. Após vencer os três jogos da fase de grupos, as Brabas golearam o Independiente Dragonas, do Equador, por 5 a 0 nas quartas de final. Duda Sampaio abriu o placar, enquanto Vic Albuquerque e Gabi Zanotti marcaram duas vezes cada.
Na fase de grupos, o time comandado por Emily Lima também venceu o Santa Fé, por 5 a 1. Agora, o Corinthians tenta repetir o resultado para avançar à final e seguir na busca pelo quarto título consecutivo da Libertadores Feminina.
O Independiente Santa Fé garantiu a classificação após eliminar o Palmeiras nas quartas de final. A equipe colombiana ficou dois gols atrás no placar, mas reagiu com gols de Mariana Zamorano e Juana Ortegón nos minutos finais, levando a decisão para os pênaltis.
Na disputa, a goleira Jimena Ospina defendeu duas cobranças, e o Santa Fé venceu por 3 a 2. A equipe agora enfrenta o atual campeão em busca de uma vaga na decisão.
Ficha técnica
CORINTHIANS 🆚 INDEPENDIENTE SANTA FÉ
🏆 Competição: Copa Libertadores Feminina 2026 — semifinal
📆 Data e horário: Quarta-feira, 28 de outubro de 2026, horário a confirmar
📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Equador
📺 Transmissão: Canal Gol Brasil, Meu Timão (YouTube), UOL Play, NSports, SporTV e XSports
Prováveis escalações
Corinthians (técnica: Emily Lima): Lelê; Ivana Fuso, Thaís Regina, Dayana Rodríguez, Erika e Tamires; Andressa Alves, Duda Sampaio e Letícia Monteiro; Vic Albuquerque e Belén Aquino.
Independiente Santa Fé (técnico: Omar Ramírez): Jimena Ospina; Katherine Valbuena, Andrea Pérez, Cristina Motta e María José Torres; Karen Hernández, Tahicelis Marcano e Daniela Garavito; Mariana Zamorano, Kelly Ibargüen e Manuela González.
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