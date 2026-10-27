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Santos x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
27/10/2026 15:37
Atualizado há 0 minutos
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Onde assistir Santos x Palmeiras
Onde assistir Santos x Palmeiras - (Foto: arte Lance!)

Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão Série A. O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view). O Lance! também acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

Santos escudo
SAN
Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
33ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília)
Local
Vila Belmiro (SP)
Árbitro
Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes
Daniel Paulo Ziolli Miguel (SP) e Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
Var
Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

Santos

O Santos chega para o clássico ocupando a oitava colocação do Brasileirão, com 46 pontos, focado na busca por uma vaga na Libertadores. A equipe comandada por Cuca vem de um empate em 1 a 1 contra o Bahia, em partida disputada na Vila Belmiro, no último sábado (24).

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Para o confronto, a principal ausência será Neymar, que recebeu o terceiro cartão amarelo e, em seguida, o vermelho direto, ficando fora das próximas duas partidas do Peixe. Além do camisa 10, atletas como Willian Arão, Escobar, Arthur, Vinicius Lira, Lucas Veríssimo e Gabriel Brazão seguem no departamento médico e também serão desfalques.

Palmeiras

O Palmeiras ocupa a vice-liderança da competição, com 69 pontos, um a menos que o Flamengo, e visita a Vila Belmiro com o objetivo de manter a invencibilidade em clássicos estaduais na temporada 2026, acumulando oito vitórias e três empates em 11 jogos. Em seu compromisso mais recente, o time alviverde goleou o Corinthians por 4 a 1, no Nubank Parque.

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Para o duelo, a comissão técnica terá desfalques no setor ofensivo: Paulinho segue em tratamento de um trauma na panturrilha sofrido contra o Fluminense, enquanto Ramón Sosa trata lesão na coxa direita sofrida contra o Bragantino, com previsão de afastamento por pelo menos três semanas. A novidade positiva fica por conta de Vitor Roque, que se recuperou de entorse no tornozelo e treinou sem restrições na última segunda-feira (26).

Confira as informações do jogo

✅ FICHA TÉCNICA
SANTOS x PALMEIRAS
BRASILEIRÂO - 33ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira (28), às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli Miguel (SP) e Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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Escalações prováveis

Santos
Técnico: Cuca
Diógenes; Luan Peres, João Ananias, Rodinei e Á. Barreal; Gustavo Henrique, Oliva, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho; Cebolinha, e Gabigol.

Bahia
Técnico: Abel Ferreira
Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Arias e Flaco López.

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Trocida do Santos na Vila Belmiro - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
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