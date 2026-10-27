Atalanta II x Vis Pesaro: onde assistir, horário e escalações
Atalanta II x Vis Pesaro: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Atalanta II e Vis Pesaro se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 14h (horário de Brasília), no Stadio Comunale, em Caravaggio, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Atalanta II foi derrotado pelo Campobasso por 2 a 1, pela Serie C1 2026/2027. Já o Vis Pesaro foi derrotado pelo Ravenna por 4 a 0, também pela Serie C1 2026/2027.
Na tabela de classificação, o Atalanta II ocupa a 11ª colocação, enquanto o Vis Pesaro está em 15º lugar na Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 28 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 14h (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale, Caravaggio
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 28 de Outubro de 2026, às 14h
Local: Stadio Comunale, Caravaggio
Rodada: 8
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Atalanta II
Técnico: N. Beati
A. Anelli; Albert Navarro, L. Puljić, A. Guerini e F. Bergonzi; F. Simonetto, F. Mencaraglia e F. Steffanoni; A. Manzoni, T. De Nipoti e Siren Diao.
Vis Pesaro
Técnico: A. Gennari
A. Gomis; G. Barranco, S. Ebano, N. Conti e M. Pucciarelli; G. Maucci, R. Giovannini e C. Nina; G. Gambino, F. Nicastro e Amadou Konate.
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