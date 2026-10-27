Cruzeiro x Olimpia: onde assistir, horário e escalações
Cruzeiro x Olimpia: pela semifinal da Copa Libertadores feminina 2026.
Cruzeiro e Olimpia, do Paraguai, se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, no Equador, pela semifinal da Copa Libertadores Feminina. As Cabulosas buscam uma vaga na decisão após vencerem o adversário por 3 a 0 na fase de grupos. A partida terá transmissão da XSports, do SporTV, da NSports, do Globoplay e da CazéTV.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Cruzeiro chega à semifinal após uma campanha consistente na competição continental. Na fase de grupos, as Cabulosas venceram a LDU por 2 a 1 e superaram o Bolívar por 3 a 0. Na última rodada, derrotaram o Olimpia pelo mesmo placar e garantiram a liderança do Grupo C.
Nas quartas de final, a equipe celeste manteve o bom momento e venceu o Libertad por 3 a 0. Agora, volta a enfrentar o Olimpia em busca de uma vaga na decisão, marcada para sábado (31).
O time paraguaio tenta dar uma resposta após a derrota para o Cruzeiro na fase de grupos. Quem vencer a semifinal avança à final da Libertadores Feminina.
Ficha técnica
CRUZEIRO 🆚 OLIMPIA
🏆 Competição: Copa Libertadores Feminina — semifinal
📆 Data e horário: Quarta-feira, 28 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Banco Guayaquil, Equador
📺 Transmissão: XSports, SporTV, NSports, Globoplay e CazéTV
Prováveis escalações
Olimpia (técnico: D. Urán): L. Rodríguez; F. Martínez, T. Riso, N. Gutiérrez e D. Garcete; M. Pión, G. Garay e E. Cartamán; M. Segovia, P. Villalba e L. Ortíz.
Cruzeiro (técnico: Jonas Urias): Camila Rodrigues; Gisseli, Vitória Calhau, Y. Giménez e Capelinha; Rafa Levis, L. Bedoya e Vanessinha; Byanca Brasil, Letícia Ferreira e Marília Furiel.
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