Monza x Napoli: onde assistir, horário e escalações

O Monza recebe o Napoli nesta quarta-feira (28), às 16h45 (de Brasília), no U-Power Stadium, em Monza, em confronto válido pelo Campeonato Italiano. As duas equipes chegam para o duelo buscando a reabilitação na competição após tropeços na rodada anterior: os donos da casa foram derrotados pelo Torino por 3 a 2 fora de casa, enquanto o time napolitano ficou no empate em 3 a 3 em um movimentado clássico contra a Roma. A partida terá transmissão ao vivo no Disney + e ESPN.

O jogo coloca frente a frente equipes que tentam engrenar na tabela de classificação da Serie A TIM. O Monza soma sete pontos e ocupa a 15ª colocação, tentando aproveitar o fator casa para se afastar da parte inferior da tabela. Do outro lado, o Napoli figura na décima posição, com 11 pontos conquistados, e necessita dos três pontos para se aproximar do bloco de cima do campeonato.

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Rasmus Hojlund em ação pelo Napoli (Foto: Andreas SOLARO / AFP)

Como chegam as equipes

As duas equipes voltam a se cruzar após a vitória do Napoli por 1 a 0 no último encontro. No retrospecto geral do confronto, o time napolitano ostenta vantagem superior: são oito vitórias contra três do Monza em 18 partidas — um domínio que se repete no histórico recente da Liga Italiana (quatro triunfos do Napoli, um empate e uma vitória do Monza em seis jogos). Jogando no U-Power Stadium, a superioridade dos visitantes se mantém, com cinco vitórias em nove duelos contra apenas um triunfo dos mandantes.

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O Monza aposta no seu bom momento como mandante para tentar surpreender o adversário. A equipe do técnico Ivan Juric vem embalada por duas vitórias consecutivas em seus domínios e balançou as redes em todas as últimas dez partidas no geral. Para o confronto, o comandante — que tem retrospecto indigesto contra o treinador rival (uma vitória, quatro empates e seis derrotas diante de Massimiliano Allegri) e contra o próprio Napoli (duas vitórias, três empates e nove derrotas) — não poderá contar com Matteo Pessina (joelho), Yvan Maye (muscular) e Jan Ziolkowski (esporão do calcanhar).

O Napoli vive momento de instabilidade defensiva na temporada, acumulando quatro jogos seguidos sofrendo gols no geral. O desempenho longe de seus domínios também tem sido um obstáculo: o time não vence há quatro partidas como visitante, vindo de duas derrotas consecutivas fora de casa. O técnico Massimiliano Allegri (que soma duas vitórias e duas derrotas contra o Monza na carreira) terá quatro desfalques confirmados por lesão no departamento médico: Alisson Santos (coxa), David Neres (isquiotibiais), Alessandro Buongiorno (cirurgia no joelho) e Costantino Favasuli (distensão nos isquiotibiais).

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Onde assistir a Monza x Napoli

Competição: Serie A TIM (Temporada regular) 📅 Data: 28 de Outubro de 2026 ⏰ Horário: 16h45 (de Brasília) 📍 Local: U-Power Stadium, Monza Onde assistir: Disney + e ESPN Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo MON NAP 9ª rodada Campeonato Italiano Data e Hora 28/10/2026, 16:45 Local U-Power Stadium, Monza Árbitro Onde assistir Não definido

Escalações prováveis

Monza Brianza

Técnico: I. Jurić

N. Törnqvist; A. Carboni, L. Lucchesi, S. Goglichidze e Ricardo Mangas; S. Birindelli, E. Akinsanmiro e M. Foe Ondoa; J. Robinson, Dany Mota e Gustavo Varela.

Napoli

Técnico: M. Allegri

A. Meret; M. Olivera, B. Badiashile, Rafa Marín e G. Di Lorenzo; S. McTominay, F. Anguissa e K. De Bruyne; N. Lang, R. Højlund e M. Politano.