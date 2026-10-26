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Fleetwood Town x Arsenal: onde assistir e escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

No Highbury Stadium, Fleetwood Town e Arsenal medem forças pela Copa da Liga

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 15:05
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Fleetwood Town x Arsenal, Copa da Liga Inglesa 2026/2027, Highbury Stadium.
Onde assistir ao vivo à partida entre Fleetwood Town e Arsenal pela Copa da Liga Inglesa 2026/27 (Arte / Lance!)

Fleetwood Town e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (27), às 17h (horário de Brasília), no Highbury Stadium, em Fleetwood. A partida é válida pela Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup) 2026/27 e coloca em campo equipes de divisões bem distintas do futebol britânico.

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Como chegam Fleetwood Town e Arsenal para a partida?

O Fleetwood Town busca fazer história diante de sua torcida contra uma das principais potências da Inglaterra. Vindo de uma derrota por 2 a 1 diante do Exeter City pela EFL League Two, a modesta equipe tenta se reabilitar e aposta na experiência do centroavante Ched Evans e na força coletiva do elenco para tentar conter a pressão rival e surpreender em seu estádio.

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Já o Arsenal desembarca para a partida vivendo momento de estabilidade após superar o Everton por 2 a 0 na Premier League. Para o confronto da copa, o time de Mikel Arteta não poderá contar com o zagueiro William Saliba (lesão nas costas) nem com o atacante Christos Tzolis (problema nos isquiotibiais). Ainda assim, os Gunners chegam com amplo favoritismo e apostam na qualidade de nomes como Martin Ødegaard, Declan Rice e Viktor Gyökeres para assegurar a classificação à próxima fase.

Ficha do jogo: Fleetwood Town x Arsenal
Competição: Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup) 2026/27
📅 Data: terça-feira, 27 de outubro de 2026
Horário: 17h00 (de Brasília)
📍 Local: Highbury Stadium, Fleetwood (Inglaterra)
📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

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📋 Prováveis Escalações

FLEETWOOD TOWN (Técnico: Charlie Adam):
Jay Lynch; Shaun Rooney, Finley Potter, Conor Haughey e Jake Batty; Harrison Neal, Mark Helm e Crispin McLean; Lewis McCann, Ronan Coughlan e Ched Evans

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta):
David Raya; Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães e Myles Lewis-Skelly; Mikel Merino, Declan Rice e Martin Ødegaard; Noni Madueke, Eberechi Eze e Viktor Gyökeres

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Fleetwood Town x Arsenal, Copa da Liga Inglesa 2026/2027, Highbury Stadium.
Onde assistir ao vivo à partida entre Fleetwood Town e Arsenal pela Copa da Liga Inglesa 2026/27 (Arte / Lance!)
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