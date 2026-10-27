Chelsea x Roma: onde assistir, horário e escalações

Chelsea e Roma se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 14h45 (horário de Brasília), no The Cherry Red Records Stadium, em Londres, pela 3ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Chelsea foi derrotado pelo Tottenham por 0 a 2, pela Premier League 2026/2027. Já a Roma empatou com o Napoli por 3 a 3, pela Serie A TIM 2026/2027.

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Na tabela da Copa da UEFA Feminina, o Chelsea e a Roma disputam a 3ª rodada da Primeira Fase da temporada 2026/2027, buscando a classificação para as próximas fases do torneio.

Onde assistir

Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)

📅 Data: 28 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)

📍 Local: The Cherry Red Records Stadium, Londres

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Champions League Feminina

Data e horário: 28 de Outubro de 2026, às 14h45

Local: The Cherry Red Records Stadium, Londres

Rodada: 3

Fase: Primeira Fase