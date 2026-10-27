Chelsea x Roma: onde assistir, horário e escalações
Chelsea x Roma: pela 3ª rodada da Copa da UEFA Feminina.
Chelsea e Roma se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 14h45 (horário de Brasília), no The Cherry Red Records Stadium, em Londres, pela 3ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Chelsea foi derrotado pelo Tottenham por 0 a 2, pela Premier League 2026/2027. Já a Roma empatou com o Napoli por 3 a 3, pela Serie A TIM 2026/2027.
Na tabela da Copa da UEFA Feminina, o Chelsea e a Roma disputam a 3ª rodada da Primeira Fase da temporada 2026/2027, buscando a classificação para as próximas fases do torneio.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 28 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
- 📍 Local: The Cherry Red Records Stadium, Londres
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 28 de Outubro de 2026, às 14h45
Local: The Cherry Red Records Stadium, Londres
Rodada: 3
Fase: Primeira Fase
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