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Chelsea x Roma: onde assistir, horário e escalações

Chelsea x Roma: pela 3ª rodada da Copa da UEFA Feminina.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 04:01
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Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Chelsea x Roma
Onde assistir ao vivo a partida entre Chelsea e Roma pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

Chelsea e Roma se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 14h45 (horário de Brasília), no The Cherry Red Records Stadium, em Londres, pela 3ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Chelsea foi derrotado pelo Tottenham por 0 a 2, pela Premier League 2026/2027. Já a Roma empatou com o Napoli por 3 a 3, pela Serie A TIM 2026/2027.

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Na tabela da Copa da UEFA Feminina, o Chelsea e a Roma disputam a 3ª rodada da Primeira Fase da temporada 2026/2027, buscando a classificação para as próximas fases do torneio.

Onde assistir

  • Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 28 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: The Cherry Red Records Stadium, Londres
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 28 de Outubro de 2026, às 14h45
Local: The Cherry Red Records Stadium, Londres
Rodada: 3
Fase: Primeira Fase

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