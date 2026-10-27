Lyon x Internazionale: onde assistir, horário e escalações
Lyon x Internazionale: pela 3ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 04:01
Lyon e Internazionale se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 17h (horário de Brasília), no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu, pela 3ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Lyon foi derrotado pelo Paris Saint Germain por 2 a 0, pela Ligue 1 2026/2027. Já a Internazionale venceu a Fiorentina por 2 a 1, pela Serie A TIM 2026/2027.
continua após a publicidade
Na tabela da Champions League Feminina, Lyon e Internazionale disputam a 3ª rodada da Primeira Fase, buscando a classificação para as próximas etapas da competição.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 28 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Groupama Stadium, Décines-Charpieu
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 28 de Outubro de 2026, às 17h
Local: Groupama Stadium, Décines-Charpieu
Rodada: 3
Fase: Primeira Fase
continua após a publicidade
Onde Assistir
Fleetwood Town x Arsenal: onde assistir e escalações do jogo da Copa da Liga InglesaHá 12 horas
Onde Assistir
Coritiba x Grêmio: onde assistir, horário e escalaçõesHá 20 horas
Onde Assistir
Sassuolo x Lazio: onde assistir, horário e escalaçõesHá 21 horas
Onde Assistir
Torino x Como: onde assistir, horário e escalaçõesHá 21 horas
Onde Assistir
PSG x Lyon: onde assistir, horário e escalaçõesHá 22 horas
Onde Assistir
Sevilla x Osasuna: onde assistir, horário e escalaçõesHá 22 horas
Mais LANCE!