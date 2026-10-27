Bayern München x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações
Bayern München x Real Madrid: pela 3ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Bayern München e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 14h45 (horário de Brasília), no Uhlsport Park, em Unterhaching, pela 3ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Bayern München e o Real Madrid chegam para este confronto após suas campanhas recentes na temporada 2026/2027, buscando consolidar suas posições na Copa da UEFA Feminina. Ambas as equipes têm mostrado desempenho competitivo nas partidas anteriores da competição.
Na tabela de classificação da Copa da UEFA Feminina, Bayern München e Real Madrid disputam posições importantes na Primeira Fase, cada uma buscando a melhor colocação para avançar na competição.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 28 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Uhlsport Park, Unterhaching
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 28 de Outubro de 2026, às 14h45
Local: Uhlsport Park, Unterhaching
Rodada: 3
Fase: Primeira Fase
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