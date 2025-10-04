Ferroviária x Alianza Lima: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pela Libertadores
Equipes se enfrentam pela 2ª rodada
Pela 2ª rodada da Libertadores Feminina, a Ferroviária enfrenta o Alianza Lima, às 20h,no Estádio Francisco Urbano, do Deportivo Morón. A partida será transmitida no Sportv e X Sports, na televisão fechada, e Goat, N Sports e CazéTV, no Youtube.
➡️ Veja tabela detalhada da Libertadores
Como chega a Ferrorivária
As Guerreiras Grenás estrearam com vitória na competição, mas não foi do jeito que gostariam. Após a partida, o treinador Léo Mendes identificou que o time começou num ritmo abaixo do esperado e pregou a necessidade de mais competitividade para a sequência da competição. Com dois gols anulados, a vitória saiu de um gol contra da zagueira do Adiffem.
Apesar das críticas do técnico, a Ferroviária lidera o Grupo B da Libertadores Feminina, pois foi o único do grupo a vencer. Dessa forma, uma nova vitória pode encaminhar a classificação antecipada do time ao mata-mata.
🟨 Jogadoras penduradas: Fátima Dutra, Camila, Mariana Santos
➡️ Léo Mendes avalia estreia da Ferroviária na Libertadores e faz críticas ao VAR
Como chega o Alianza Lima
O time peruano, que conta com seis brasileiras, começou a Libertadores empatando sem gols com o campeão argentino Boca Juniors. Na partida, Rafaela Marques, Annaysa, Silvani, Joyce e Kaila foram titulares, enquanto Karol Lins entrou no segundo tempo.
🟨 Jogadoras penduradas: nenhuma
➡️Time peruano é o mais brasileiro entre sul-americanos da Libertadores
✅ FICHA TÉCNICA
Ferroviária x Alianza Lima
2ª rodada — Libertadores Feminina
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Nuevo Francisco Urbano (Morón)
📺 Onde assistir: Sportv e X Sports (TV fechada) e Goat, N Sports e CazéTV (Youtube).
➡️ Brasileira do Alianza Lima vê time preparado para enfrentar a Ferroviária na Libertadores
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Ferroviária (Técnico: Léo Mendes)
Luciana, Kati, Andressa, Camila, Fátima Dutra, Nicoly, Duda, Raquel, Sissi, Vendito e Julia Beatriz.
Alianza Lima (Técnico: Jose Antonio Letelier Henriquez)
Sánchez, Tacilla, Molina, Romero, Kaila Gomes, González, Rafaela Marques, Silvani Oliveira, Joyce Amara, Annaysa e Lúcar.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
