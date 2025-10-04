menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Ferroviária x Alianza Lima: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pela Libertadores

Equipes se enfrentam pela 2ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
16:55
Ferroviária e Alianza Lima se enfrentam pela 2ª rodada da Libertadores Feminina
imagem cameraFerroviária e Alianza Lima se enfrentam pela 2ª rodada da Libertadores Feminina
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pela 2ª rodada da Libertadores Feminina, a Ferroviária enfrenta o Alianza Lima, às 20h,no Estádio Francisco Urbano, do Deportivo Morón. A partida será transmitida no Sportv e X Sports, na televisão fechada, e Goat, N Sports e CazéTV, no Youtube.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Veja tabela detalhada da Libertadores

Como chega a Ferrorivária

As Guerreiras Grenás estrearam com vitória na competição, mas não foi do jeito que gostariam. Após a partida, o treinador Léo Mendes identificou que o time começou num ritmo abaixo do esperado e pregou a necessidade de mais competitividade para a sequência da competição. Com dois gols anulados, a vitória saiu de um gol contra da zagueira do Adiffem.

Apesar das críticas do técnico, a Ferroviária lidera o Grupo B da Libertadores Feminina, pois foi o único do grupo a vencer. Dessa forma, uma nova vitória pode encaminhar a classificação antecipada do time ao mata-mata.

continua após a publicidade

🟨 Jogadoras penduradas: Fátima Dutra, Camila, Mariana Santos

➡️ Léo Mendes avalia estreia da Ferroviária na Libertadores e faz críticas ao VAR

Como chega o Alianza Lima

O time peruano, que conta com seis brasileiras, começou a Libertadores empatando sem gols com o campeão argentino Boca Juniors. Na partida, Rafaela Marques, Annaysa, Silvani, Joyce e Kaila foram titulares, enquanto Karol Lins entrou no segundo tempo.

🟨 Jogadoras penduradas: nenhuma

➡️Time peruano é o mais brasileiro entre sul-americanos da Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA
Ferroviária x Alianza Lima
2ª rodada — Libertadores Feminina
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Nuevo Francisco Urbano (Morón)
📺 Onde assistir: Sportv e X Sports (TV fechada) e Goat, N Sports e CazéTV (Youtube).

continua após a publicidade

➡️ Brasileira do Alianza Lima vê time preparado para enfrentar a Ferroviária na Libertadores

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviária (Técnico: Léo Mendes)
Luciana, Kati, Andressa, Camila, Fátima Dutra, Nicoly, Duda, Raquel, Sissi, Vendito e Julia Beatriz.

Alianza Lima (Técnico: Jose Antonio Letelier Henriquez)
Sánchez, Tacilla, Molina, Romero, Kaila Gomes, González, Rafaela Marques, Silvani Oliveira, Joyce Amara, Annaysa e Lúcar.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Jogadoras da Ferroviária comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)
Jogadoras da Ferroviária comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias