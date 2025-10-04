Brasileira do Alianza Lima vê time preparado para enfrentar a Ferroviária na Libertadores

O próximo adverário da Ferroviária na Libertadores Feminina é o Alianza Lima, equipe que conta com seis jogadoras brasileiras. Uma delas é Silvani, meio-campista de 31 anos e peça importante da equipe peruana.

Após muitos anos de futebol brasileiro, a jogadora está em sua primeira temporada no exterior, que avaliou como uma grande experiência. Pelo extenso currículo no Brasil, a atleta conhece bem as adversárias da 2ª rodada, o que pode ser uma vantagem na partida decisiva.

No Grupo C, a Ferroviária lidera com três pontos conquistados na vitória sobre o Adiffem. Já o Alianza Lima, empatou sem gols com o Boca Juniors e precisa vencer para seguir com chances de classificação para o mata-mata.

Silvani projeta duelo contra Ferroviária na Libertadores

Antes de ser transferida para o Peru, Silvani atuou por duas temporadas no América Mineiro e teve longa passagem pelo Esmac. Na Libertadores, reencontra um time brasileiro em um momento crucial da fase de grupos, em que precisa da vitória para seguir sonhando com a classificação. E justamente por conhecer o estilo de jogo da Ferroviária, pregou cautela ao projetar o confronto.

— Elas têm um jogo muito bem estruturado, com uma forte organização tática, transições rápidas e uma marcação intensa. Costumam jogar com posse de bola, saindo desde a defesa com passes curtos. As laterais são bastante ofensivas e a equipe tem bom aproveitamento nas bolas paradas. É importante pressionar a saída, explorar as costas das laterais, evitar faltas próximas à área e usar transições rápidas para aproveitar os espaços deixados na recomposição defensiva.

Além dela, o time conta com Annaysa, Kaila Gomes, Rafaela Marques, Karol Lins e Joyce Amara. Na análise de Silvani, a forte presença brasileira influencia o estilo de jogo do time, dividindo o azul e branco com o verde e amarelo.

— Acredito que tem somado bastante dentro de campo. O futebol brasileiro tem características marcantes como a criatividade, técnica, e um estilo de jogo ofensivo e isso acaba influenciando positivamente o grupo. Ao mesmo tempo, tenho aprendido muito com a cultura tática e a entrega do futebol peruano. Essa mistura tem sido muito rica, e todas estão comprometidas com o objetivo coletivo.

Silvani e Annaysa em disputa de bola com jogadora do Boca Juniors na Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

Próximos jogos da Libertadores Feminina

Domingo (5)

16h: Corinthians x Always Ready - Grupo A

20h: Independiente del Valle x Independiente Santa Fé - Grupo A

16h: Boca Juniors x Adiffem - Grupo B

20h: Alianza Lima x Ferroviária - Grupo B

Segunda-feira (6)

16h: San Lorenzo x Olímpia - Grupo C 20h: São Paulo x Colo-Colo - Grupo C 16h: Deportivo Cali x Nacional - Grupo D 20h: Libertad x Universidad de Chile - Grupo D

