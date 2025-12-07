AO VIVO: Brasil decide contra Portugal a Copa do Mundo Feminina de Futsal
Primeira edição do torneio acontece nas Filipinas
Hexacampeão no masculino (em 1989, 1992, 1996, 2008, 2012 e 2024), o Brasil busca, neste domingo, o título da primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futsal. Nas Filipinas, o adversário das brasileiras é Portugal, e a final começou às 8h30 (de Brasília). O Lance! mostra ao vivo.
Com Brasil na decisão, veja o troféu da Copa do Mundo Feminina de Futsal
Radar Olímpico: brilho do Brasil no Judô, Futsal e Handebol
Quem tem vantagem? Veja os números de Brasil x Portugal nos duelos de futsal feminino
Primeiro tempo: Brasil 1 x 0 Portugal
- Logo após o gol do Brasil, Bianca impede o empate, com ótima defesa.
- Artilheira do Brasil, Emily, a 10 minutos do fim do primeiro tempo, Emily acerta o ângulo de Ana Catarina para abrir o placar. Foi o sétimo gol da brasileira
- Eleita quatro vezes a melhor do mundo, a goleira de Portugal faz outra bela defesa.
- Camisa 10 de Portugal, Maria Pereira também leva cartão amarelo por parar contra-ataque brasileiro.
- Após revisão do vídeo suporte, Natalinha, do Brasil, levou cartão amarelo por falta.
- Ana Catarina, com duas ótimas defesas, impediu que o Brasil abirsse o placar, logo em seguida.
- Maria Pereira, em jogada ensaiada, por pouco não abriu o placar para Portugal aos seis minutos do primeiro tempo.
- As duas seleções começam a decisão se estudando bastante, com forte marcação por parte dos dois elencos.
Espanha termina em terceiro
Também neste domingo, a Espanha goleou a Argentina, por 5 a 1, e conquistou o terceiro lugar. Laura Córdoba, com dois gols, foi a artilheira da partida. Irene Córdoba, Ale de Paz e Antia Perez também marcaram para as espanholas, enquanto Mailen Romero descontou.
Finalistas com goleadas
Invictas, as duas seleções finalistas pavimentaram suas campanhas até a decisão com goleadas. O Brasil, na fase de grupos, liderou o Grupo D com vitórias expressivas contra Irã (4 a 1), Itália (6 a 1) e Panamá (9 a 0).
No time brasileiro, Emily (6 gols) e Débora Vanin (5) são as principais artilheiras. Já em Portugal, os destaques, neste quesito, são Lídia Moreira (6), Janice Silva (5) e Fifo (5).
➡️ Brasil goleia Japão e garante semi da Copa do Mundo Feminina de Futsal
➡️ Brasil atropela Panamá na Copa do Mundo de Futsal feminino
Brasil goleou a Espanha na semifinal
Nas quartas de final, a seleção dirigida por Wilson Sabóia bateu o Japão, por 6 a 1, assegurando a vaga na próxima fase com estilo. E, na semfinal, o time fez 4 a 1 na Espanha.
Já a seleção de Portugal se garantiu na final com a goleada por 7 a 1 sobre a Argentina. Com dois gols cada, Lídia Moreira e Fifó foram os destaques da vitória.
Nas quartas de final, as portuguesas, dirigidas por Luis Conceição, eliminaram a Itália por 7 a 2. Na fase de grupos, a seleção goleou a Nova Zelândia e Tanzânia (ambas por 10 a 0) e derrotou o Japão por 3 a 1.
Jogadoras do Brasil: Júlia, Débora Vanin, Bianca, Taty, Tampa, Simone, Diana, Luana Rodrigues, Emilly, Lucileia, Camila, Amandinha, Natalinha, Ana Luiza
Jogadoras de Portugal: Ana Catarina, Ines Matos, Helena Nunes, Kaka, Debora Lavrador, Kika, Ana Azevedo, Janice Silva, Fifo, Maria Pereira, Carolina Pedreira, Maria Rocha, Marta Teixeira, Lidia Moreira
