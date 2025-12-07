AO VIVO: Brasil decide contra Portugal a Copa do Mundo Feminina de Futsal

Logo após o gol do Brasil, Bianca impede o empate, com ótima defesa.

Artilheira do Brasil, Emily, a 10 minutos do fim do primeiro tempo, Emily acerta o ângulo de Ana Catarina para abrir o placar. Foi o sétimo gol da brasileira

Eleita quatro vezes a melhor do mundo, a goleira de Portugal faz outra bela defesa.

Camisa 10 de Portugal, Maria Pereira também leva cartão amarelo por parar contra-ataque brasileiro.

Após revisão do vídeo suporte, Natalinha, do Brasil, levou cartão amarelo por falta.

Ana Catarina, com duas ótimas defesas, impediu que o Brasil abirsse o placar, logo em seguida.

Maria Pereira, em jogada ensaiada, por pouco não abriu o placar para Portugal aos seis minutos do primeiro tempo.