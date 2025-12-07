Wolves e Manchester United se enfrentam nesta segunda-feira (8), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Molineux, em Wolverhampton (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+.➡️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo WOL MUN 15ª rodada Premier League Data e Hora segunda-feira, 8 de dezembro, às 17h (de Brasília) Local Molineux, em Wolverhampton (ING) Árbitro Michael Salisbury Assistentes Marc Perry e Nick Greenhalgh Var Nicholas Hopton

O Wolverhampton atravessa um momento dramático e caminha para registrar uma das piores campanhas da história da Premier League, somando apenas dois pontos em 14 jogos. Sob o comando de Rob Edwards, a equipe acumula oito derrotas consecutivas em todas as competições e vive uma seca de gols alarmante, sem marcar há cinco partidas. Afundado na lanterna e já 12 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Wolves se apega unicamente ao retrospecto da temporada passada, quando conseguiu vencer o Manchester United nos dois turnos, para tentar um milagre.

O Manchester United, comandado por Rúben Amorim, continua sendo uma equipe imprevisível, capaz de grandes vitórias fora de casa (como contra o Liverpool) e tropeços frustrantes em Old Trafford (como o recente empate com o West Ham). Ocupando a 8ª posição, os Red Devils tentam corrigir a falta de "vontade" criticada por ídolos do clube. Para este jogo, o United confia no seu bom desempenho recente como visitante e no fato estatístico de raramente perder para o lanterna da competição (apenas oito vezes na história da PL), buscando evitar uma zebra histórica no Molineux.

📆 Data e horário: segunda-feira, 8 de dezembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Molineux, em Wolverhampton (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+

🟨 Arbitragem: Michael Salisbury (árbitro); Marc Perry e Nick Greenhalgh (assistentes); Thomas Bramall (quarto árbitro)

📺 VAR: Nicholas Hopton

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Wolves (Técnico: Rob Edwards):

Johnstone; Mosquera, Toti, Agbadou; Doherty, Andre, Bellegarde, Wolfe; Arias, Hwang; Larsen

Manchester United (Técnico: Sean Dyche):

Lammens; Mazraoui, De Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Zirkzee

O Manchester United enfrenta o Wolves fora de casa em duelo válido pela Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

