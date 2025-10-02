Com gol contra, Ferroviária vence Adiffem na Libertadores Feminina
Guerreiras Grenás assumem a liderança do Grupo B
A Ferroviária estreou com vitória por 1 a 0, diante do Adiffem, nesta quinta-feira (2), pela Libertadores Feminina 2025. Realizada no Estádio Francisco Urbano, em Morón, na Argentina, a partida teve único gol, marcado por Emperatriz García, contra a própria meta.
Com o resultado, a equipe de Araraquara assumiu a liderança do Grupo B, somando três pontos. No outro duelo da chave, Boca Juniors e Alianza Lima ficaram no empate sem gols.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Como foi Adiffem x Ferroviária
A Ferroviária começou melhor e chegou a balançar as redes logo aos 16 minutos: Andressa marcou de cabeça após assistência de Natalia Vendito, mas o gol foi anulado pela arbitragem. Pouco depois, aos 34, Sissi teve boa chance, mas parou na defesa. O Adiffem respondeu criando oportunidades e levou perigo antes do intervalo.
Na segunda etapa, as Guerreiras Grenás seguiram insistindo. Raquel arriscou de fora da área, levando perigo, e aos 16 minutos Camila também marcou de cabeça, mas novamente o gol foi anulado por impedimento, frustrando a equipe de Araraquara.
Aos 42 minutos da segunda etapa, Micaelly, camisa 10 da Ferroviária, lançou a bola na área e Emperatriz García, na tentativa de cortar, acabou marcando gol contra. Na reta final, a Locomotiva ainda teve chance de ampliar, mas o jogo terminou com placar mínimo.
➡️ Brasil é o país com mais emissoras transmitindo a Libertadores Feminina
FICHA TÉCNICA – Adiffem x Ferroviária
- 📅 Data: quinta-feira, 2 de outubro
- ⏰ Horário: 20h (horário de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Francisco Urbano, em Morón (ARG)
- ⚽ Gol: Emperatriz García (42'2T)
⚽ ESCALAÇÕES
ADIFFEM: Liendo; Adrianny Luna (Rivas), Emperatriz García, Solórzano, Salina, Mariannys Rodríguez, Payares, Melanie Chirinos (Verónica Silva), Sandoval, Génesis Florez e Castañeda (Velasquez).
FERROVIÁRIA: Luciana, Kati, Andressa, Camila, Fátima Dutra (Catyellen), Nicoly, Duda Santos (Micaelly), Raquel, Sissi, Vendito (Rafa Soares), Julia Beatriz (Mariana Santos).
