Ceará x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Times se enfrentam pela 38ª rodada
Ceará e Palmeiras se enfrentam neste domingo (7), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da CazéTV, da TV Record e do Premiere.
Em seu último compromisso, o Ceará visitou o Flamengo e perdeu por 1 a 0. O Palmeiras, na mesma rodada, visitou o Atlético-MG e venceu por 3 a 0.
Ficha do jogo
O Ceará é o 15º colocado na tabela do torneio, com 43 pontos. O Palmeiras está em segundo lugar, tendo 73 pontos.
Histórico do confronto
Ceará e Palmeiras já se enfrentaram 36 vezes, com quatro vitórias para o Vovô, 22 para o Alviverde e dez empates.
São 17 duelos em solo cearense, com três vitórias do Ceará, sete do Palmeiras e sete empates. Os paulistas triunfaram nos três últimos jogos em tais condições, sendo dois pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil deste ano
Confira as informações do jogo entre Ceará x Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X PALMEIRAS
BRASILEIRÃO - 38ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: CazéTV, TV Record e Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno (Fuchs), Andreas Pereira, Allan e Mauricio (Sosa); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
