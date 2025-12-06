Palmeiras x Corinthians feminino: onde assistir e escalações

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (7), às 11h (horário de Brasília), pelo jogo de ida do Paulistão Feminino. A bola rola na Arena Barueri, em Barueri (SP), e conta com transmissão na tv e no streaming: TV Globo, SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play.

A volta será no próximo domingo (14), com mando do Corinthians, com local a ser definido.

O Palmeiras, mandante da partida, terá de volta jogadoras que estavam com a Seleção Brasileira na última Data Fifa. É o caso de Fê Palermo, que não foi relacionada para a última partida e deve retornar ao time, assim como Brena e Tainá Maranhão, que jogaram contra a Ferroviária e vem ser titular na partida.

Palmeiras e Ferroviária disputaram semifinal do Paulistão Feminino 2025. (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)

O Corinthians também deve iniciar com força máxima, com Thaís Ferreira, Mariza, Duda Sampaio e Gabi Zanotti no time titular. O treinador Lucas Piccinato busca o primeiro título paulista da sua carreira, após ser vice-campeão para o Palmeiras em 2024.

Gi Fernandes e Jhonson, do Corinthians, comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

Com torcida única do Verdão, os ingressos podem ser resgatados desde sexta-feira (05), às 19h, pelo site oficial da Soudaliga: palmeiras.soudaliga.com.br. O acesso será realizado por reconhecimento facial, processo obrigatório para validar a entrada no estádio.

CORINTHIANS: Lelê; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Gi Fernandes e Tamires; Dai Rodríguez, Duda Sampaio, Vic Albuquerque; Gabi Zanotti e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Carla e Pati Maldaner; Ingryd, Brena, Andressinha, Rhay Coutinho e Fê Palermo; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.