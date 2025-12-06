Atlético-MG x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste domingo (7), o Atlético recebe o Vasco às 20h30 na Arena MRV, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Neste domingo (7), o Atlético recebe o Vasco às 16h na Arena MRV, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Os times se enfrentam com o mesmo objetivo na competição. Sem chances de vaga na Libertadores via Brasileirão, as equipes buscam garantir a ida a Sul-Americana em 2026. O Galo é o 13° com 45 pontos e o Cruzmaltino é o 12°, também com 45 pontos. O Vasco ainda disputa a Copa do Brasil e caso vença irá a Liberta no próximo ano.

Como chega o Atlético?

O Galo chega para a partida após ser derrotado dentro de casa por 3 a 0 para o Palmeiras, e amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer na competição. A equipe alvinegra não tem mais chances de ir a Libertadores, e ainda não tem vaga garantida na Sul-Americana. Para não depender de outros resultados, precisa vencer o Vasco para se garantir no torneio continental. É o 13° colocado com 45 pontos.

Como chega o Vasco?

O Gigante da Colina está em situação parecida com a do Galo, também não consegue mais ir a Liberta e precisa se confirmar na Sula. O time chega após perder em casa por 2 a 0 para o Mirassol, e vencer apenas uma das últimas sete partidas. A equipe está uma posição na frente do Galo, é o 12° com os mesmos 45 pontos. Visando a Copa do Brasil, é possível que Fernando Diniz poupe seus titulares.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Vasco

Atlético-MG x Vasco

38° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

📺 VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Saravia, Vitor Hugo e Alonso (Ruan); Guilherme Arana, Alan Franco, Igor Gomes (Alexsander), Gustavo Scarpa e Bernard, Dudu e Rony (Hulk)

Vasco (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Andrés Gómez, David e Vegetti.