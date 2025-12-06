Atlético-MG x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo (7) às 16h na Arena MRV
- Matéria
- Mais Notícias
Neste domingo (7), o Atlético recebe o Vasco às 16h na Arena MRV, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
Relacionadas
- Atlético Mineiro
Atlético-MG anuncia novo CEO do clube; confira
Atlético Mineiro05/12/2025
- Vasco
De olho na Copa do Brasil, Vasco deve poupar time titular contra o Atlético-MG
Vasco05/12/2025
- Atlético Mineiro
Atlético-MG precisa pontuar contra o Vasco para evitar seus piores números na história
Atlético Mineiro05/12/2025
Os times se enfrentam com o mesmo objetivo na competição. Sem chances de vaga na Libertadores via Brasileirão, as equipes buscam garantir a ida a Sul-Americana em 2026. O Galo é o 13° com 45 pontos e o Cruzmaltino é o 12°, também com 45 pontos. O Vasco ainda disputa a Copa do Brasil e caso vença irá a Liberta no próximo ano.
Ficha do jogo
Como chega o Atlético?
O Galo chega para a partida após ser derrotado dentro de casa por 3 a 0 para o Palmeiras, e amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer na competição. A equipe alvinegra não tem mais chances de ir a Libertadores, e ainda não tem vaga garantida na Sul-Americana. Para não depender de outros resultados, precisa vencer o Vasco para se garantir no torneio continental. É o 13° colocado com 45 pontos.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Como chega o Vasco?
O Gigante da Colina está em situação parecida com a do Galo, também não consegue mais ir a Liberta e precisa se confirmar na Sula. O time chega após perder em casa por 2 a 0 para o Mirassol, e vencer apenas uma das últimas sete partidas. A equipe está uma posição na frente do Galo, é o 12° com os mesmos 45 pontos. Visando a Copa do Brasil, é possível que Fernando Diniz poupe seus titulares.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Vasco
Atlético-MG x Vasco
38° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
📺 VAR: Braulio da Silva Machado (SC)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Saravia, Vitor Hugo e Alonso (Ruan); Guilherme Arana, Alan Franco, Igor Gomes (Alexsander), Gustavo Scarpa e Bernard, Dudu e Rony (Hulk)
Vasco (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Andrés Gómez, David e Vegetti.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias