menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Atlético-MG x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (7) às 16h na Arena MRV

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 06/12/2025
16:00
Atlético-MG x Vasco (Lance!)
imagem cameraAtlético-MG x Vasco (Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Neste domingo (7), o Atlético recebe o Vasco às 20h30 na Arena MRV, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Neste domingo (7), o Atlético recebe o Vasco às 16h na Arena MRV, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

Relacionadas

Os times se enfrentam com o mesmo objetivo na competição. Sem chances de vaga na Libertadores via Brasileirão, as equipes buscam garantir a ida a Sul-Americana em 2026. O Galo é o 13° com 45 pontos e o Cruzmaltino é o 12°, também com 45 pontos. O Vasco ainda disputa a Copa do Brasil e caso vença irá a Liberta no próximo ano.

Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
38° rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
domingo, 7 de dezembro às 16h (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes
Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
Var
Braulio da Silva Machado (SC)
Onde assistir

Como chega o Atlético?

O Galo chega para a partida após ser derrotado dentro de casa por 3 a 0 para o Palmeiras, e amarga uma sequência de cinco jogos sem vencer na competição. A equipe alvinegra não tem mais chances de ir a Libertadores, e ainda não tem vaga garantida na Sul-Americana. Para não depender de outros resultados, precisa vencer o Vasco para se garantir no torneio continental. É o 13° colocado com 45 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Como chega o Vasco?

O Gigante da Colina está em situação parecida com a do Galo, também não consegue mais ir a Liberta e precisa se confirmar na Sula. O time chega após perder em casa por 2 a 0 para o Mirassol, e vencer apenas uma das últimas sete partidas. A equipe está uma posição na frente do Galo, é o 12° com os mesmos 45 pontos. Visando a Copa do Brasil, é possível que Fernando Diniz poupe seus titulares.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Vasco

Atlético-MG x Vasco
38° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
📺 VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

continua após a publicidade

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Saravia, Vitor Hugo e Alonso (Ruan); Guilherme Arana, Alan Franco, Igor Gomes (Alexsander), Gustavo Scarpa e Bernard, Dudu e Rony (Hulk)

Vasco (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Andrés Gómez, David e Vegetti.

Lance!

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias