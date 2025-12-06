Corinthians x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Equipes se enfrentam pela 38ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Corinthians e Juventude se enfrentam neste domingo (7), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 16h (de Brasília). O duelo terá transmissão exclusiva da Premiere (TV fechada).
Relacionadas
- Corinthians
Corinthians terá dois reforços contra o Juventude; veja provável escalação
Corinthians06/12/2025
- Corinthians
Corinthians prevê corte de gastos e lucro milionário com vendas de jogadores em 2026
Corinthians06/12/2025
- Futebol Feminino
Pati Maldaner, do Palmeiras, fala sobre clássico com o Corinthians: ‘Lutar pelo bicampeonato’
Futebol Feminino06/12/2025
Ficha do jogo
O duelo marca a última rodada da competição nacional. O Corinthians está na décima colocação, e garante vaga na próxima Sul-Americana se conquistar a vitória. Na penúltima colocação, o Juventude já está rebaixado para a próxima Série B.
De olho na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians deve ir a campo com uma formação mista diante do Juventude. A tendência é que Yuri Alberto seja poupado por causa de um edema na sínfise púbica e uma sobrecarga na musculatura adutora.
Dorival Júnior também não deve contar com Memphis Depay, que trata um edema ósseo no joelho, nem com Rodrigo Garro, ainda em recuperação de um estiramento no músculo solear, na panturrilha.
O Juventude contará novamente com Caíque, que volta após cumprir suspensão na rodada passada. Fora isso, a equipe gaúcha, comandada por Thiago Carpini, deve repetir a base do time que enfrentou o Santos.
Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Ficha Técnica
CORINTHIANS X JUVENTUDE
38ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo (7), às 16h (de Brasília);
📍 Local: Neo Química Arena (São Paulo, SP);
📺 Onde assistir: Premiere
🗣️ Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Auxiliares: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Angileri; Martínez, André e Breno Bidon; Dieguinho, Gui Negão e Vitinho
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Igor Formiga, Caíque, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilú e Gabriel Taliari
- Matéria
- Mais Notícias