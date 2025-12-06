menu hamburguer
Corinthians x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam pela 38ª rodada

06/12/2025
Corinthians encara o Juventude pelo Brasileirão
imagem camera(Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)
Corinthians e Juventude se enfrentam neste domingo (7), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 16h (de Brasília). O duelo terá transmissão exclusiva da Premiere (TV fechada).

Ficha do jogo

Corinthians-escudo-onde-assistir
COR
Juventude-escudo-onde-assistir
JUV
Brasileirão
38ª rodada
Data e Hora
domingo (7), às 16h (de Brasília)
Local
Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Árbitro
Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes
Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
Var
Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Onde assistir

O duelo marca a última rodada da competição nacional. O Corinthians está na décima colocação, e garante vaga na próxima Sul-Americana se conquistar a vitória. Na penúltima colocação, o Juventude já está rebaixado para a próxima Série B.

De olho na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians deve ir a campo com uma formação mista diante do Juventude. A tendência é que Yuri Alberto seja poupado por causa de um edema na sínfise púbica e uma sobrecarga na musculatura adutora.

Dorival Júnior também não deve contar com Memphis Depay, que trata um edema ósseo no joelho, nem com Rodrigo Garro, ainda em recuperação de um estiramento no músculo solear, na panturrilha.

O Juventude contará novamente com Caíque, que volta após cumprir suspensão na rodada passada. Fora isso, a equipe gaúcha, comandada por Thiago Carpini, deve repetir a base do time que enfrentou o Santos.

Corinthians e Juventude se enfrentam pelo Brasileirão
Corinthians e Juventude se enfrentam pela 38ª rodada do Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/via Gazeta)

Ficha Técnica

CORINTHIANS X JUVENTUDE
38ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (7), às 16h (de Brasília);
📍 Local: Neo Química Arena (São Paulo, SP);
📺 Onde assistir: Premiere
🗣️ Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Auxiliares: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Angileri; Martínez, André e Breno Bidon; Dieguinho, Gui Negão e Vitinho

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Igor Formiga, Caíque, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilú e Gabriel Taliari

circulo com pontos dentroTudo sobre

