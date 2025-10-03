Palmeiras acerta venda de atacante por valor recorde

O Palmeiras acertou nesta sexta-feira a venda da atacante Amanda Gutierres ao Boston Legacy, dos Estados Unidos. A negociação se tornou a maior venda da história do futebol feminino brasileiro e uma das maiores do mundo na modalidade.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O clube paulista negociou 80% dos direitos econômicos da atleta por US$ 1,1 milhão além das bonificações. Amanda Gutierres seguirá defendendo as cores do Palmeiras ainda nesta temporada e só irá se transferir à liga norte-americana ao fim da atual temporada brasileira. Pelo Verdão, a camisa 9 tem pela frente o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.

Em nota publicada no site oficial, o Palmeiras anunciou a venda e também exaltou o projeto realizado, que se concretizou na venda histórica do esporte. O diretor de futebol feminino do clube, Alberto Simão, agradeceu a presidente Leila Pereira por toda a dedicação e investimento na modalidade.

continua após a publicidade

— Montamos um projeto maravilhoso para a Guti. Ela chegou, foi artilheira várias vezes de todos os campeonatos, Seleção Brasileira e conquistou títulos. A gente sabe que isso é um ciclo, um ciclo vitorioso, com títulos e de conquistas pessoais. Ninguém fica feliz em perder um atleta desse nível, mas faz parte do ciclo do futebol. Gostaria de fazer um agradecimento especial à presidente Leila Pereira, pois todo o recurso gerado por esta negociação será investido em um centro de excelência para o futebol feminino e em tecnologia para as nossas atletas.

Devido às atuações na temporada passada e também na atual, Amanda Gutierres foi indicada ao prêmio de melhor jogadora do mundo, a Bola de Ouro, pela Revista France Football. A brasileira ficou na 21ª colocação do ranking, que teve como grande vencedora a meio-campista espanhola Aitana Bonmatí.

continua após a publicidade

A negociação recorde também foi repercutida pela atacante, que agradeceu a todos do clube e, principalmente ao diretor.

— Quero agradecer ao Alberto, ao nosso staff, às atletas e ao clube no geral, por todo o apoio que sempre me deu e pelo projeto desenvolvido desde quando cheguei aqui. Obrigada a todos que fizeram parte deste ciclo que vai se encerrar em dezembro e à nossa torcida, por sempre nos apoiar. Levarei o Palmeiras no meu coração.

Amanda Gutierres pelo Palmeiras

Desde 2023 no Verdão, Amanda é a maior artilheira da história do clube, com 68 gols em 92 partidas. Além disso, foi a principal goleadora do Campeonato Brasileiro por três anos seguidos – foram 17 gols em 2025, 16 em 2024 e 13 em 2023.

Pela Seleção Brasileira, a 'Gutigol' foi a artilheira da Copa América de 2025, torneio conquistado pela equipe verde e amarela com vitória sobre a Colômbia na final.