Vitória x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes jogam às 16h deste domingo (horário de Brasília), em Salvador
- Matéria
- Mais Notícias
Vitória e São Paulo se enfrentam a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, em jogo que vale muito para as duas equipes pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.
Relacionadas
- Vitória
Nos braços da torcida, Vitória fecha preparação para enfrentar o São Paulo; veja escalação
Vitória06/12/2025
- São Paulo
Rodriguinho volta a treinar, mas ainda é dúvida para jogo do São Paulo contra o Vitória
São Paulo05/12/2025
- Futebol Nacional
Inter e Vitória voltam a protagonizar briga contra o rebaixamento na Série A
Futebol Nacional04/12/2025
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Em apuros no Brasileirão, o Vitória tem que vencer o São Paulo e torcer para tropeços de Fortaleza ou Ceará ou derrota do Santos para se livrar do rebaixamento. A equipe baiana está na 17ª posição, com 42 pontos. Já o Tricolor paulista tem 51 pontos e precisa apenas de um empate para confirmar a oitava colocação e manter as esperanças de vaga na Pré-Libertadores.
Ficha do jogo
➡️Torcida do Vitória esgota ingressos para a partida contra o São Paulo
Como chega o Vitória?
O Vitória chega sob desconfiança depois de sofrer uma sonora goleada por 4 a 0 na última quarta-feira contra o Bragantino, resultado que interrompeu a sequência invicta de cinco jogos e devolveu o time para a zona de rebaixamento da Série A.
Sem margem para erro, Jair Ventura deve ter problemas para escalar o sistema defensivo, já que o zagueiro Edu se recupera de lesão no músculo anterior da coxa, enquanto Lucas Halter sentiu incômodo na coxa durante a partida contra o Massa Bruta. Nenhum dos dois apareceu em campo no último treino, o que deixa dúvidas a respeito das condições de jogo da dupla. Outro que está em tratamento é o volante Dudu, que não deve entrar jogar por conta de dores na região lombar.
Por outro lado, a boa notícia deve ser a presença do atacante Erick, que está emprestado pelo São Paulo mas deve entrar em campo, já que o Vitória pretende pagar a multa de R$ 1 milhão. A ideia da diretoria é abater o valor de uma futura compra do atleta.
➡️Veja as combinações que livram o Vitória do rebaixamento no Brasileirão
Como vem o São Paulo?
Já o Tricolor, apesar de estar no meio da tabela, também encara esse confronto como uma decisão, afinal uma possível vaga na Libertadores está em jogo. E a equipe de Hernán Crespo, diferente do Vitória, vem com a confiança renovada depois de aplicar 3 a 0 no Internacional na última rodada.
O treinador argentino, porém, vai ter que quebrar a cabeça para driblar os desfalques do zagueiro Alan Franco, que saiu do duelo contra o Inter ao sofrer lesão no joelho, e do meia Bobadilla, que vai cumprir suspensão depois de levar o terceiro cartão amarelo na quarta-feira.
➡️Ainda com futuro incerto, Oscar vai ao CT do São Paulo pela primeira vez após incidente
Confira arbitragem e prováveis times de Vitória x São Paulo
VITÓRIA x SÃO PAULO
38ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x São Paulo: Premiere;
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
⚽ Prováveis escalações
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura):
Thiago Couto; Camutanga, Neris (Lucas Halter) e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira e Ramon; Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho), Erick e Renato Kayzer.
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo):
Rafael, Ferraresi, Arboleda e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Ferreira; Luciano (Rigoni) e Tapia.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias