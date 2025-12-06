Vitória e São Paulo se enfrentam a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão, em jogo que vale muito para as duas equipes pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.

Em apuros no Brasileirão, o Vitória tem que vencer o São Paulo e torcer para tropeços de Fortaleza ou Ceará ou derrota do Santos para se livrar do rebaixamento. A equipe baiana está na 17ª posição, com 42 pontos. Já o Tricolor paulista tem 51 pontos e precisa apenas de um empate para confirmar a oitava colocação e manter as esperanças de vaga na Pré-Libertadores.

Ficha do jogo VIT SAO 38ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 07 de dezembro, às 16h (horário de Brasília) Local Barradão, Salvador Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

Como chega o Vitória?

O Vitória chega sob desconfiança depois de sofrer uma sonora goleada por 4 a 0 na última quarta-feira contra o Bragantino, resultado que interrompeu a sequência invicta de cinco jogos e devolveu o time para a zona de rebaixamento da Série A.

Sem margem para erro, Jair Ventura deve ter problemas para escalar o sistema defensivo, já que o zagueiro Edu se recupera de lesão no músculo anterior da coxa, enquanto Lucas Halter sentiu incômodo na coxa durante a partida contra o Massa Bruta. Nenhum dos dois apareceu em campo no último treino, o que deixa dúvidas a respeito das condições de jogo da dupla. Outro que está em tratamento é o volante Dudu, que não deve entrar jogar por conta de dores na região lombar.

Por outro lado, a boa notícia deve ser a presença do atacante Erick, que está emprestado pelo São Paulo mas deve entrar em campo, já que o Vitória pretende pagar a multa de R$ 1 milhão. A ideia da diretoria é abater o valor de uma futura compra do atleta.

Jogadores do Vitória em último treino antes da partida contra o São Paulo; veja abaixo onde assistir (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como vem o São Paulo?

Já o Tricolor, apesar de estar no meio da tabela, também encara esse confronto como uma decisão, afinal uma possível vaga na Libertadores está em jogo. E a equipe de Hernán Crespo, diferente do Vitória, vem com a confiança renovada depois de aplicar 3 a 0 no Internacional na última rodada.

O treinador argentino, porém, vai ter que quebrar a cabeça para driblar os desfalques do zagueiro Alan Franco, que saiu do duelo contra o Inter ao sofrer lesão no joelho, e do meia Bobadilla, que vai cumprir suspensão depois de levar o terceiro cartão amarelo na quarta-feira.

Crespo comanda treino do São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Confira arbitragem e prováveis times de Vitória x São Paulo

VITÓRIA x SÃO PAULO

38ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x São Paulo: Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

⚽ Prováveis escalações

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura):

Thiago Couto; Camutanga, Neris (Lucas Halter) e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira e Ramon; Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho), Erick e Renato Kayzer.

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo):

Rafael, Ferraresi, Arboleda e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Ferreira; Luciano (Rigoni) e Tapia.